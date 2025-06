Morte Alvaro Vitali: video di Stefania Corona sparito dai social de La Volta Buona

Ieri sera ci ha lasciato all’età di 75 anni Alvaro Vitali, attore indimenticabile che ha ricoperto il ruolo di Pierino. Proprio poche ore prima della sua morte, la sua ex moglie Stefania Corona era stata ospite nello studio de La Volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1. Durante la sua chiacchierata con la conduttrice aveva parlato anche di lui e della loro separazione. Dopo l’annuncio della scomparsa dell’attore i video dell’ospitata sono tuttavia spariti dai social dello show televisivo.

Alvaro Vitali, attore di Pierino ed icona del cinema italiano, ci ha lasciato ieri all’età di 75 anni. Proprio recentemente era stato ricoverato in ospedale per dei problemi di salute ed era stato al centro dell’attenzione mediatica anche a causa della sua separazione dalla moglie Stefania Corona. Quest’ultima, poche ore prima dell’annuncio della morte di Vitali, è stata ospite da Caterina Balivo nello studio de La Volta Buona. Durante la sua intervista, Stefania ha parlato proprio di Alvaro e della fine della loro relazione. Nello specifico Corona ha rivelato di avere un nuovo compagno e ha commentato la lettera ricevuta da Vitali in cui le chiedeva di tornare insieme.

Nel corso dell’ospitata, l’ex di Vitali ha parlato anche delle condizioni di salute del marito rivelando che proprio quella mattina l’aveva chiamata per informarla di aver firmato le dimissioni per uscire dall’ospedale. Poche ore dopo, tuttavia, c’è stato il triste epilogo. In seguito all’annuncio della sua scomparsa, alcuni utenti sul web hanno fatto notare come le clip relative all’intervista di Stefania Corona siano scomparse dai social de La Volta Buona. Effettivamente se si cerca sulla pagina Instagram del programma vi sono i filmati relativi a tutte le ospitate di ieri pomeriggio tranne quella di Corona.

I video avevano scatenato alcune polemiche. Nello specifico alcuni spettatori avevano contestato il fatto che si fosse dato spazio alla storia della sua separazione proprio mentre Vitali stava affrontando dei problemi di salute ed aveva trascorso due settimane in ospedale. Secondo quanto supposto da alcuni utenti, quindi, è possibile che le clip siano state cancellate a causa dei commenti negativi. Non resta che aspettare questo pomeriggio per capire se Caterina Balivo chiarirà la questione nella puntata di oggi.