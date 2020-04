Morta Susanna Vianello, figlia di Edoardo. Dramma, parla Andrea (cugino)

Susanna Vianello, speaker radiofonica e figlia del cantante Edoardo, è morta a soli 49 anni. Il tragico annuncio del cugino Andrea (giornalista e conduttore): “Non c’è più”

Susanna Vianello si è spenta a soli 49 anni. La speaker radiofonica di Radio Italia Anni 60 Roma è stata colpita circa un mese fa da un tumore fulminante che ne ha causato il decesso. A dare la tragica notizia è stato il cugino Andrea Vianello, noto giornalista e conduttore televisivo, che si è espresso con un tweet. Susanna era la figlia dell’attore e cantante Edoardo Vianello e di Wilma Goich. La speaker lascia un figlio di 23 anni. “La mia cugina bella e forte, un tornado di talento e di simpatia, non c’è più. In un mese appena, un tumore cattivo e impietoso l’ha portata via. Avrebbe fatto tra poco appena 50 anni e lascia un figlio di 23. Aveva molti amici, anche qui. Ci mancherà molto”. Così Andrea Vianello.

Fiorello: “La mia amica Susanna è volata via. Abbiamo riso tantissimo… non ti dimenticherò mai”

Susanna era conosciuta da diverse persone dello spettacolo che in questi momenti la stanno commemorando attraverso i propri profili social in cui tutti la ricordano come una persona simpatica, stimabile e positiva. “Ci mancherà tantissimo, donna dolce e generosa”, ha scritto il giornalista Salvo Sottile. Gli fa eco Tommaso Labate del Corriere della Sera, che si è pronunciato così rispondendo al tweet di Andrea Vianello: “Sono senza parole, Andrea. Ti abbraccio forte”. Anche Fiorello ha lasciato un pensiero per Susanna: “La mia amica Susanna è volata via. Abbiamo riso tantissimo… non ti dimenticherò mai”.

“Mi chiamo Susanna Vianello e nonostante il mio nome vi dica poco, il mio cognome sicuramente vi riporta a più ben noti personaggi dello spettacolo”

Susanna Vianello aveva un legame parentale, seppur remoto, con Raimondo Vianello. Il padre di quest’ultimo era il fratello del bisnonno della speaker la quale così si presentava sul suo blog personale: “Mi chiamo Susanna Vianello e nonostante il mio nome vi dica poco, il mio cognome sicuramente vi riporta a più ben noti personaggi dello spettacolo”. Circa il papà Edoardo, sempre nella sua presentazione, scriveva: “Il noto cantante di alcune tra le maggiori hits degli anni ’60, Edoardo, molto più vicino a me, colui che mi ha trasmesso direttamente il cognome: mio padre”.