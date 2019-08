Edoardo Vianello, la confessione inaspettata: ecco cosa oggi lo addolora

Edoardo Vianello fa una confessione inaspettata: il cantante spiega cosa lo addolora oggi

Edoardo Vianello ripercorre la sua vita lavorativa nel mondo della musica in un’intervista per il nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni. Anni di grandi e importanti successi per il noto cantante, le cui canzoni sono rimaste nella storia. Ma lui stesso oggi rivela che non apprezza per nulla quando gli viene fatto omaggio e qualcun altro canta i suoi brani. Questo è un fatto che addirittura lo addolora. Il successo per lui è stato abbastanza forte fino all’anno 1966, quando si ritirò quasi dalle scene. Il motivo? Il cantante svela di essersi quasi ritirato in quanto il clima ormai era cambiato e trovava ostilità da parte del pubblico. Non ha vissuto male questo forte cambiamento, in quanto non si sentiva un personaggio. Ammette di non aver avuto le fan dietro la porta, né prima né dopo. Nonostante ciò, aveva ancora voglia di fare qualcosa insieme al suo amico Franco Califano. Negli Anni ’70 arrivò poi un cambio totale, insieme alla moglie di allora Wilma Goich. Un duro colpo in questo caso, quando lei decide di rompere per tornare solista.

Edoardo Vianello: “Detesto quando qualcun altro canta le mie canzoni”

Una doppia batosta per Vianello con Wilma, sia dal punto di vista personale che da quello lavorativo. Per fortuna negli Anni ’80 riuscì a farsi trovare pronto quando tornarono di moda gli Anni ’60. Ed ecco che, proprio a fine intervista, il noto cantante fa una confessione inaspettata. Vianello rivela che c’è un dettaglio che lo addolora. Si tratta di una cosa molto particolare, che invece di renderlo felice lo infastidisce. “Detesto quando mi fanno un omaggio e qualcun altro canta le mie canzoni. Mi addolora”, dichiara inaspettatamente Edoardo. Il cantante poi conclude: “Vanno fatte come le ho fatte io”.

Edoardo Vianello definisce le sue canzoni geniali: “Gli altri non le sanno fare”

Vianello definisce le sue canzoni “geniali”. Sono rimaste nel tempo e per molti sono davvero indimenticabili. “Me ne sono accorto dopo. Non sono facili, sono molto elaborate, tant’è vero che gli altri non le sanno fare”, dichiara durante l’intervista il cantante, certo di aver fatto un ottimo lavoro.