Morta mamma di Simona Izzo: struggente addio di Ricky Tognazzi

È morta all’età di 92 anni Liliana D’Amico. Si è spenta la scorsa notte, giovedì 25 gennaio, la madre di Rossella, Fiamma, Giuppy e Simona Izzo, nate dal matrimonio con l’attore e doppiatore Renato Izzo. Ad annunciarlo è stato Ricky Tognazzi, marito di Simona Izzo. Il regista ha condiviso su Instagram un post che mostra una dolce immagine di Simona accanto all’amata madre, accompagnandola con un lungo e toccante messaggio dedicato alla suocera. Inoltre, Tognazzi ha anche comunicato la data e il luogo del funerale di Liliana. Ecco le sue parole:

Ciao Lilly, stanotte te ne sei andata, ma prima hai voluto salutare me e Simona con il tuo sguardo limpido e la tua voce sincera cogliendoci di sorpresa, ci hai detto: “Quanto siete belli!”. Sei sempre stata così Lilly, adorabile e generosa. Sarai per sempre viva negli indelebili ricordi di una vita passata insieme. Sei stata una madre meravigliosa anche per me cara Lilly. Grazie. L’ultimo saluto si svolgerà sabato 27 alle ore 11.00, alla chiesa di Sant’Agnese fuori le mura, via di Sant’Agnese n.3. Parcheggio in via Ghirza n. 4, 50mt a destra dopo l’ ingresso di via di Sant’Agnese.

Poche ore prima, Simona aveva condiviso un video di Ricky, nel quale spiegava che l’attore era arrivato in ospedale per fare visita a Liliana, raccontando l’aneddoto che Tognazzi ha successivamente ripreso sul suo profilo Instagram. Il post ha generato tantissimi commenti da parte dei seguaci dei due attori, che si sono affrettati a condividere messaggi di condoglianze per la coppia.

In aggiunta, anche diversi personaggi dello spettacolo hanno voluto mostrare il proprio appoggio a Simona, Ricky e il resto della famiglia. Tra questi, troviamo Ferzan Ozpetek, Giovanni Terzi, Patrizia Pellegrino, Sergio Rubino, Virginio Nero, Carolina Crescentini e tanti altri. Per ora, la Izzo non ha ancora rilasciato nessun commento sulla perdita della madre, a cui era legatissima. Bensì, al momento, ha solo condiviso sulle sue storie il post pubblicato dal marito.

Liliana D’Amico: chi era la madre di Simona Izzo

Liliana D’Amico è nata il 19 agosto del 1931 ed era sposata con uno dei personaggi più importanti nel mondo del doppiaggio italiano, Renato Izzo. Dal suo matrimonio, sono nate quattro figlie: Giuppy, Fiamma, Rossella e Simona. Oltre alla sua carriera da doppiatore, Renato ha avuto anche diversi ruoli come attore negli anni ’60. Nel 1980, Liliana D’Amico e Renato Izzo hanno fondato la società di doppiaggio Gruppo Trenta, oggi conosciuta come Pumais Due e gestita dalle sue eredi.

Renato è nato a Campobasso nel 1929. Il 30 luglio 2009, si è spento a Roma all’età di 80 anni, a causa di complicazioni legate a un intervento chirurgico. Liliana si è spenta invece oggi, 25 gennaio 2024, all’età di 92 anni.