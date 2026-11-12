Morta la sorella di Rebecca Gabrielli, maestra di Ballando con le Stelle: il tragico annuncio

Rebecca Gabrielli, maestra di Ballando con le Stelle, è stata colpita da un grave lutto: sabato scorso è morta sua sorella Valentina. La tragica notizia è stata data dalla stessa danzatrice sui social. L’insegnante ha dedicato alla compianta parente una lunga e commuovente lettera, svelando che ‘Vale’ ha convissuto per anni con una malformazione congenita.

Ballando con le Stelle: è morta la sorella della maestra Rebecca Gabrielli

“Mia dolcissima sorella, mia pietra preziosa, è difficile anche solo trovare l’aria per respirare senza di te – ha esordito Gabrielli – Abbiamo vissuto una vita intera insieme, fianco a fianco, affrontando tutto, ogni singola tempesta, fin dal primo giorno. Sei nata lottando, e hai combattuto con una forza che non ho mai visto in nessun altro al mondo. Fino all’ultimo istante, sabato scorso, il tuo cuore generoso non voleva mollare, ha lottato con ogni singolo battito, anche quando il tuo corpo e la tua malformazione ti chiedevano l’impossibile”.

Le due sorelle hanno condiviso un rapporto strettissimo. Rebecca ha inoltre sottolineato che Valentina era una persona estremamente generosa, cordiale, tenace e buona: “Sei stata la forza di tutti noi, l’esempio più puro di coraggio, resilienza e amore autentico. Sei la persona più buona che io abbia mai conosciuto su questa terra. Non hai mai portato rancore, hai sempre avuto una parola dolce, un gesto affettuoso e un amore immenso da donare a chiunque, persino a chi non conoscevi”.

Tra l’altro Valentina ha sempre seguito il percorso professionale di Rebecca, diventando la sua prima tifosa: “Eri la mia prima fan, la mia sostenitrice più grande in tutto quello che facevo. E ti prometto che continuerò a esserlo io per te, per sempre. Ogni ballo, ogni singolo passo che farò, sarà dedicato a te, alla tua luce, alla tua anima che balla insieme a me”.

“Ora mi sento persa, mi sento a metà, e la voragine che lasci è immensa – ha proseguito l’insegnante – Vorrei chiederti scusa se non sono sempre riuscita a dirti quanto ti amassi veramente, più di ogni altra cosa al mondo. Spero che tu lo abbia sempre sentito nel mio sguardo, nella certezza silenziosa del nostro legame. Sento di essere sola adesso, ma so anche che la verità più grande è un’altra: nessuno potrà mai separarci. Né la distanza, né il tempo, nessuno”.

“Il nostro legame è eterno. Tu sarai sempre al mio fianco, sarai il mio angelo custode, la luce che continuerà a guidarmi quando la strada si farà buia. Ti amo, amore mio. Per sempre, io e te. Ciao Vale vita mia, amore mio”, ha concluso la ballerina.

Chi è Rebecca Gabrielli: carriera, vita privata ed esperienze in tv

Rebecca Gabrielli è una ballerina professionista e insegnante di danza, nota al grande pubblico per la partecipazione a diversi programmi tv. Nata a Carrara il 21 dicembre 1994, ha 31 anni e vive a Roma. La prima esperienza nel ruolo di maestra a Ballando con le Stelle è datata 2024, quando ballò con i Cugini di Campagna. Nella stagione in corso ha fatto coppia con il musicista Eugenio Finardi fino all’eliminazione avvenuta il 31 ottobre scorso (il pubblico, al ballottaggio, ha preferito salvare il tandem formato da Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina). Tra Finardi e Gabrielli, proprio nella trasmissione del sabato sera di Rai1, è nato un forte legame di amicizia e stima.

Prima di essere arruolata come insegnante, con il talent show condotto da Milly Carlucci aveva collaborato curando alcune coreografie e accompagnando ospiti come i Pooh nel ruolo di ballerini per una notte. Inoltre, negli anni scorsi, ha maturato esperienze in altri show della Rai, prendendo parte a Il cantante mascherato, Uno Mattina e Ballando on the Road.

Per quattro anni è stata costretta a interrompere la sua carriera in quanto ha dovuto assistere il padre, dopo che l’uomo è stato colpito da tre ictus. Per quanto riguarda la vita sentimentale, da tempo è fidanzata con Gianluca Salati.