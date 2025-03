Morta finalista di Tu si que vales, la previsione di Maria non s’è avverata

Maria De Filippi l’aveva salutata cercando di farle forza e assicurandole che sconfitto il male una prima volta lo avrebbe battuto anche la seconda, purtroppo, invece, la previsione della conduttrice pavese non si è avverata: Antonietta Messina, che a Tu si que vales 2022 aveva stregato tutti con la sua voce ottenendo la finale, è morta lo scorso 19 marzo. A dare il triste annuncio è stato il direttore del Festival della Melodia.

Lutto a Tu si que vales, morta Antonietta Messina

Chi seguì l’edizione 2022 del popolare talent show di Canale 5 ricorderà senza dubbio la 60enne che si presentò sul palco sfoderando una voce da pelle d’oca. Intonò il brano “La vita” e dopo la performance raccontò il periodo difficile che stava vivendo, vale a dire che stava lottando contro un male, probabilmente un tumore. Nello spiegare la sua personale battaglia contro la malattia non usò toni compassionevoli né retorica. Il pubblico del programma le tributò una standing ovation, Sabrina Ferilli scoppiò in lacrime, Belen Rodriguez la raggiunse al centro del palco abbracciandola mentre Maria De Filippi le fece un discorso motivazionale.

“Buonasera a tutti. Sono qui e per me è già una grande vittoria – le parole di Antonietta a Tu sì que vales -. Vengo da Roma nord, quando dico che già essere qui è una vittoria è perché purtroppo sto attraversando un periodo un po’ triste per la mia salute. Però non ho voluto rinunciare. Nonostante non sto bene ho voluto essere qui. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ho voluto accettare anche nelle mie condizioni. Spero di farcela e ce la metterò tutta“. La cantante proseguì dicendo che il suo fine era quello di veicolare un messaggio di positività per tutte quelle persone che stavano vivendo una situazione simile alla sua.

“Purtroppo dopo tredici anni è tornato nuovamente il male che avevo vinto. Ma non mollo e devo vincere anche questa volta. Credo non ci sia cosa migliore di vincerlo con la musica, perché la musica è vita e terapia. Infatti il brano che ho scelto è un inno alla vita“, aveva concluso la 60enne. “Grazie mille per questa lezione”, furono le parole di Belen, dopo averla abbracciata. Poi parlò Maria De Filippi: “Ci siamo alzati tutti non tanto per quello che ci hai raccontato, ma per la stupenda voce che hai e come hai cantato. Il messaggio del brano è molto importante e la tu interpretazione è stata impeccabile. Adesso pensa che tredici anni fa hai sconfitto quel male e lo farai nuovamente. Non fare altri pensieri, sconfitto una volta, sconfitto la seconda. Ce la farai, devi essere sempre positiva“.

L’annuncio della morte di Antonietta Messina

Ad annunciare il decesso di Antonietta è stato il direttore del Festival della Melodia che ha riferito che la donna è morta lo scorso 19 marzo “circondata dall’affetto dei figli e dei due nipoti”. L’uomo ha ricordato che Messina combatteva da tempo contro una patologia, sottolineando che la sua scomparsa lascia un grande vuoto artistico. Ha anche evidenziato la brillante performance di cui fu protagonista a TSQV: “E’ stata l’indiscussa rivelazione dell’edizione 2022 del programma di punta delle reti Mediaset “Tu si que vales” con un’impeccabile interpretazione del brano “La vita” di Antonio Amurri e Bruno Canfora, interpretato nel Festival di Sanremo 1968 da Elio Gandolfi. Un brano strappalacrime che conquistò meritatamente la finale facendo piangere in trasmissione Sabrina Ferilli, Maria De Filippi e Gerry Scotti”.

Nel dare la notizia della morte, è stato anche evidenziato che Antonietta ha ricevuto riconoscimenti anche fuori dai confini nazionali e che di recente è stata ospite nelle finali del Festival della Melodia a Città S. Angelo e ad Avezzano. Infine è stato annunciato che la prossima manifestazione della kermesse sarà dedicata propria alla signora Messina.