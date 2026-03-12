Morta Enrica Bonaccorti, l’amica Eleonora Daniele pietrificata: l’annuncio glaciale in diretta tv

Addio a Enrica Bonaccorti. La conduttrice savonese è morta. Aveva 76 anni e da meno di un anno stava lottando contro un tumore al pancreas. Negli ultimi mesi ha rilasciato diverse interviste in tv e sulla carta stampata in cui ha raccontato il suo complesso percorso clinico, non nascondendo che la battaglia contro il cancro era arrivata in una fase critica. L’annuncio del decesso è stato dato dalla collega e amica Eleonora Daniele durante la puntata in diretta di Storie Italiane di giovedì 12 marzo, intorno alle ore 10. Anche il direttore del Tg5 Clemente Mimun ha confermato la scomparsa dell’ex volto di Non è la Rai.

Morta Enrica Bonaccorti: l’annuncio in diretta dell’amica Eleonora Daniele

“Purtroppo io vi devo dare una triste notizia, Enrica Bonaccorti è morta”, ha riferito una pietrificata Eleonora Daniele, con tono glaciale, a Storie Italiane. La conduttrice ha immediatamente interrotto gli approfondimenti previsti in scaletta per dare spazio al ricordo della collega. “Stava male da tanto tempo – ha aggiunto Daniele -. Era una mia carissima amica, ha partecipato agli eventi più importanti della mia vita. Quindi potete immaginare che cosa significhi per me dare questo annuncio”.

Anche Clemente Mimun ha dato la triste notizia. “Addio a Enrica Bonaccorti. Rip”, ha scritto il direttore del Tg5 sul suo profilo X. La 76enne savonese è deceduta a causa di un tumore al pancreas. Lo stesso che ha stroncato la vita di Eleonora Giorgi, morta un anno fa. Bonaccorti, nelle ultime interviste, aveva spiegato che proprio vedendo la tenacia mostrata dall’attrice romana nel raccontare la malattia pubblicamente l’aveva ispirata a non chiudersi in se stessa e ad aprirsi con il pubblico dopo la terribile diagnosi ricevuta la scorsa estate.

La forza di Enrica Bonaccorti nel raccontare pubblicamente la malattia

Bonaccorti è stata una delle figure televisive più amate e influenti degli ultimi decenni. Ha segnato un pezzo di storia della tv italiana, da Pronto, chi gioca? alla prima edizione di Non è la Rai, essendo poi protagonista di tanti altri progetti del piccolo schermo. Aveva reso pubblica la lotta contro il cancro a settembre 2025, attraverso un post su Instagram in cui la si vedeva su una sedia a rotelle accanto alla figlia Verdiana.

“Sono quattro mesi che mi nascondo – aveva scritto – ma ora che sono riuscita a dirvelo mi sento già più forte.” A gennaio 2026 aveva fatto tappa a Verissimo, confidando a Silvia Toffanin in modo per nulla edulcorato che aveva poche speranze di sopravvivere al tumore: “Non ho tantissime speranze, ma non sono disperata”. La conduttrice aveva inoltre rivelato di essersi sottoposta alla chemioterapia, senza che la terapia avesse dato i risultati sperati. I medici che l’avevano in cura avevano quindi avviato cicli di radioterapia nel tentativo di ridurre il cancro, ormai troppo esteso e quindi inoperabile.