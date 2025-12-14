Enrica Bonaccorti e le speranze di sopravvivere, gelo: Toffanin pietrificata a Verissimo

Enrica Bonaccorti sta lottando contro un tumore al pancreas. Domenica 14 dicembre, la conduttrice 76enne originaria di Savona, insieme all’adorata figlia Verdiana, ha fatto tappa a Verissimo, lasciandosi intervistare da Silvia Toffanin. Ha aggiornato il pubblico sulle sue condizioni di salute. Non sono mancati i momenti commuoventi nel corso della chiacchierata durante la quale, ad un certo punto, è anche calato il gelo. Il momento glaciale si è creato nel momento in cui Enrica ha dichiarato di non nutrire molte speranze riguardo alla sua sopravvivenza al cancro.

La lotta contro il tumore al pancreas, Enrica Bonaccorti si confida a Verissimo

“Come va? Non so come spiegarlo. Va meglio, sono più forte e positiva. Questo periodo tra la chemio e la radio l’ho passato bene”, ha esordito l’attrice 76enne che ha poi speso parole di profonda stima e intenso affetto per la figlia: “Se non avessi avuto Verdiana, ora che non ho più il mio compagno, non so come avrei fatto”. Il riferimento è stato a Giacomo Paladino, con il quale Bonaccorti ha avuto una relazione lunga oltre due decenni e interrotta nel 2022 a causa della morte di lui

Verdiana è stata la prima a essere messa al corrente della drammatica diagnosi. Non ha subito informato la madre. “Con i medici abbiamo scelto di aspettare a dirle cosa stava succedendo, anche perché ancora non sapevamo bene l’esito di alcuni esami”, ha raccontato la figlia. “Un giorno – ha aggiunto Enrica – sono andata dal dottore pensando di prendere il risultato di un test e il medico mi ha detto: “Tra tre giorni inizia la chemio”. Però l’ho presa bene”.

Spazio poi al momento di gelo. “Non sono disperata, ma non ho molte speranze”, ha dichiarato la 76enne. Immediatamente la figlia ha cercato di instillare positività: “La vita andrà avanti all’infinito. Per me ci sei, non c’è alternativa”. Bonaccorti è scoppiata in una fragorosa risata incontrollata. Toffanin, dopo essere rimasta pietrificata per qualche attimo, ha provato, al pari della figlia, a scacciare la negatività. “Pensiamo positivo. Devi pensare positivo”, ha ripetuto la padrona di casa di Verissimo. “Sì, non c’è alternativa, non esiste”, ha sottolineato Verdiana.

Infine Bonaccorti ha spiegato quali sono le prossime tappe cliniche che dovrà affrontare: “Tra meno di un mese avrò la risposta su cosa ha funzionato e cosa no. La chemio non ha funzionato granché, ma poi mi hanno bombardato di radioterapia. Adesso mi sento bene. I risultati si sapranno tra circa un mese. Mi diranno i medici cosa dovrò fare”.