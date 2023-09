Enrica Bonaccorti operata d’urgenza a cuore aperto per 8 ore

Enrica Bonaccorti è stata operata d’urgenza, sottoponendosi a un delicato intervento chirurgico a cuore aperto. La vicenda risale a quest’estate, ma la conduttrice e attrice savonese la ha rivelata solo nelle scorse ore attraverso un post pubblicato sui suoi profili social, dai quali era sparita lo scorso luglio, proprio quando ha dovuto far fronte a gravi problemi di salute.

La visita ai primi mesi di luglio e la decisione dei medici di operare subito

“Amici miei cari, carissimi, non ho più postato nulla da metà luglio, e non perché fossi in vacanza in qualche isola sperduta o perché avessi deciso di troncare i miei rapporti con voi”. Così esordisce la Bonaccorti nella lunga letteratramite cui ha spiegato cosa le è accaduto.

“Vorrei – ha aggiunto – che quello che è successo a me, un’operazione improvvisa a cuore aperto, lasciasse una traccia di conoscenza in tutti quelli che mi leggono, perché io non avevo nessuna fitta al cuore, non avevo alcun dolore. I miei sintomi erano solo una grande stanchezza e davvero poco fiato, che imputavo a un po’ di depressione e soprattutto all’età, mentre mia figlia Verdiana continuava a ricordarmi quanto fosse in forma la Milo che è ben più grande di me”.

La conduttrice ha quindi spiegato che la situazione è improvvisamente precipitata nei primi mesi di luglio:

“L’unica stranezza è che un giorno a inizio luglio comincio ad avere ovunque un prurito terribile, tutto il corpo diventa rosso fuoco a macchie, sembravo quella bambina bruciata che scappa da Hiroshima. Non avevo cambiato niente nell’alimentazione o nei farmaci, non avevo preso sole, insomma era solo il mio corpo che urlava che qualcosa non andava. Ovviamente mi faccio controllare a fondo da un dottore che trova un calcolo a un rene (che fra l’altro non mi aveva mai dato nessun dolore)”.

In realtà il problema di salute era di tipo cardiaco come spiegato dai medici che l’hanno presa in cura. Dopo averla visitata approfonditamente le hanno detto che sarebbe stato necessario un intervento tempestivo a cuore aperto per risolvere il problema. La Bonaccorti ha rimarcato che se non fossero intervenuti i dottori se ne sarebbe andata nel giro di un paio di mesi:

“I cardiologi vengono da me il giorno dopo col viso scuro per dirmi che c’è qualcosa che non va al cuore, serve una tac, poi una coronorografia, da cui stabiliscono che ho le arterie tutte ostruite, un paio di mesi e potevo andarmene. Prima pensano a degli stent, ma non bastano. Servono 4 bypass, prendere le vene dalle gambe per ricostruire un percorso alternativo che porti il flusso sanguigno al cuore. Sarà un’operazione a cuore aperto, che è durata in tutto otto ore!”.

Infine la Bonaccorti ha ringraziato calorosamente i dottori che l’hanno curata, invitando inoltre ad eseguire controlli di prevenzione.

Chi è Enrica Bonaccorti: la carriera in Rai e a Mediaset

Enrica Bonaccorti è nata a Savona, il 18 novembre 1949. Nota al pubblico per essere una conduttrice televisiva, si è fatta conoscere negli anni anche come conduttrice radiofonica, paroliera e attrice.

Ha debuttato nei primi anni settanta come attrice di teatro, di cinema e di prosa televisiva, collaborando anche con la compagnia di Paola Quattrini e Domenico Modugno, per il quale ha confezionato diversi brani tra cui il celebre “La lontananza”.

Attiva anche come conduttrice radiofonica, ha mosso i primi passi in televisione alla Rai nel 1978 con “Il sesso forte”. Il grande successo e la fama sono arrivati negli anni ottanta con programmi come “Italia sera” e “Pronto, chi gioca?”.

Dopodiché è passata alla concorrenza, vale a dire a Fininvest, dove ha condotto quiz come “Cari genitori” e la prima edizione del varietà “Non è la Rai”. Nel 2019 è stata arruolata da Sky Italia guidando il programma tardo-pomeridiano “Ho qualcosa da dirti”, trasmesso su TV8.