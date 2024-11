Morta barista Mediaset 26enne: Panicucci e Vecchi sotto choc (video)

Sul finire della diretta di Mattino 5 di martedì 12 novembre 2024, Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno salutato il pubblico di Canale 5 con una notizia drammatica che li ha scossi parecchio. Proprio mentre erano in onda, hanno saputo che era deceduta la barista Arianna, giovane di soli 26 anni che lavorava nel bar di Cologno Monzese che si trova sopra gli studi televisivi. I due conduttori e molti altri dipendenti del Biscione conoscevano la ragazza, incontrata in più occasioni al bar.

“Noi qui ci divertiamo, salutiamo, facciamo i lanci televisivi, ma poi c’è la vita, quella che va avanti e quella che si ferma a volte”, ha spiegato Federica Panicucci nel chiudere la puntata, con tono addolorato e sofferente. A spiegare nel dettaglio ciò che è accaduto ci ha pensato Francesco Vecchi: “Purtroppo oggi noi dobbiamo mandare un enorme abbraccio alla famiglia di Arianna e a tutti gli amici del bar di Cologno Monzese, che noi chiamiamo il bar degli studi perché è proprio qui sopra i nostri studi. Arianna, questa bellissima ragazza di 26 anni che vedete (foto della giovane mostrata in video, ndr), purtroppo non c’è più per un incidente stradale”.

“L’ha strappata alla vita a soli 26 anni, siamo tutti attoniti e sotto shock perché Arianna faceva parte della nostra famiglia di Mediaset”, ha aggiunto la conduttrice. “Ciao Arianna”, ha concluso Vecchi evidentemente sconvolto dalla scomparsa della giovane.

Un grande abbraccio ad Arianna, che ci ha lasciato troppo presto ❤️#Mattino5 pic.twitter.com/LiZ5iebO8p — Mattino5 (@mattino5) November 12, 2024

Mattino 5, il tandem Francesco Vecchi e Federica Panicucci una garanzia

Nonostante si sussurri da tempo che i rapporti tra i due conduttori non siano dei migliori a telecamere spente, il tandem Panicucci-Vecchi continua a funzionare. Quasi sempre Mattino Cinque, per quel che riguarda gli ascolti tv e lo share, è leader di fascia. In passato qualcuno ha sostenuto che Mediaset sarebbe stata pronta a dare il benservito alla conduttrice per affidare il talk solamente al giornalista. Voci che si sono rivelate non fondate. Anzi la Panicucci è pure stata promossa al fianco di Roberto Poletti alla guida di Mattino 4, una sorta di spin off di Mattino 5 in onda sulla terza rete del Biscione.