Federica Panicucci, voci d’addio a Mattino 5: cosa condurrà e dove

Federica Panicucci lascerà Mattino Cinque? È di oggi il gossip che la vorrebbe fuori dai conduttori della prossima stagione. Anzi, di oggi in tutti i sensi: lo scoop è arrivato dalle pagine del settimanale Oggi, del nuovo numero in edicola questa settimana. Mattino Cinque si appresta a concludere una stagione degna di nota: gli ascolti lo hanno premiato, il pubblico lo segue con passione e spesso ha avuto la meglio sul concorrente Uno Mattina della Rai. Perché allora cambiare i conduttori? O almeno uno dei due? E soprattutto, se la voce fosse vera, cambierebbe uno dei conduttori storici del programma.

La conduttrice di Cecina è al timone del programma mattutino di Canale 5 dal 2009, quando era subentrata a Barbara d’Urso. Se dovesse realmente lasciare, lascerebbe dopo ben 14 anni di conduzione. Francesco Vecchi, invece, è subentrato a Federico Novella nel 2016. Lasceranno lui solo alla conduzione oppure Federica avrà una sostituta? Tutto per il momento è in attesa di conferme e certezze, per ora è soltanto una voce, un rumor proveniente dall’ambiente. Ma veniamo alla notizia del giorno.

Il settimanale Oggi ha scritto che il contenitore della mattina di Canale 5 potrebbe perdere un pezzo. Federica Panicucci potrebbe lasciare Mattino Cinque: la voce si fa sempre più insistente. Quando dovrebbe avvenire? Si parla del prossimo autunno, quindi quella in corso potrebbe essere l’ultima stagione per lei. E perché potrebbe dire addio a Mattino Cinque? La risposta è arrivata dalla stessa rivista: “È voce insistente che la bionda conduttrice possa lasciare il noto talk il prossimo autunno e diventare la padrona di casa in un programma serale di Italia 1. Promozione o retrocessione?”.

Il dubbio è lecito, visto che Mattino Cinque sta avendo un bel successo e lei potrebbe lasciare una certezza per un’incertezza. Italia 1 non se la sta cavando proprio benissimo, ma proprio Federica Panicucci potrebbe rientrare in un eventuale progetto per rilanciare la rete nella prossima stagione televisiva. Intanto si conosce già uno dei programmi che condurrà in prima serata su Italia 1: è Back to School. Come già noto, lei condurrà la seconda stagione subentrando a Nicola Savino. Non resta che attendere ulteriori notizie per capire cosa succederà davvero e soprattutto se Federica Panicucci dirà definitivamente addio a Mattino Cinque.