Gf Vip, Morra tra Adua e Guenda: è triangolo? Casa mormora, fan sperano

Cosa sta succedendo al Grande Fratello Vip 5 tra Massimiliano Morra, Adua Del Vesco e Guenda Goria? I concorrenti hanno mormorato parecchio dopo la puntata di lunedì sera in cui c’è stato l’abbraccio tra i due ex fidanzati, ma negli ultimi due giorni sembra essere in atto una specie di triangolo amoroso con Guenda. D’un tratto infatti il pubblico a casa e gli inquilini della Casa si sono accorti di un feeling particolare tra Massimiliano e Guenda. Nulla di accertato comunque, non stiamo parlando di un interesse dichiarato ma di sguardi e attenzioni intercettati dagli altri. Il gossip ha travolto non solo Guenda e Morra però, perché Adua non è ancora fuori del tutto da questo triangolo amoroso: i fan sperano che si possa ricomporre in qualche modo la coppia Morra-Del Vesco! Tra loro è finita anni e anni fa e si sono lasciati non male di più, a giudicare dagli scontri che hanno avuto nella Casa.

Gf Vip, scoppia il triangolo amoroso? Morra tra Adua e Guenda: i fan sperano nel ritorno di fiamma, le parole di Abbate

Un confronto rivelatore è stato quello di lunedì notte, in cui i due attori hanno avuto finalmente modo di affrontare discorsi pesanti e difficili. Sono pronti a rivelare la verità, ma nel frattempo rivederli parlare e confrontarsi ha fatto partire la ship: il pubblico di Twitter spera in un ritorno di fiamma e non pochi hanno scritto in questi giorni che entrambi sembrano ancora presi dall’altro. Un’impressione che ha avuto anche Fulvio Abbate, che a Morra ha confidato il suo pensiero: secondo lui, Adua sarebbe ancora presa da Morra. Nel daytime di oggi abbiamo ascoltato anche un confessionale di Fulvio: “Adua vorrebbe essere ancora adesso accolta da Massimiliano. Cosa impedisce questo abbandono emotivo? Il fatto che sono entrambi guardati dai rispettivi fidanzati”. Le speranze dei fan si sono un tantino infrante, in parte, quando hanno visto Guenda e Massimiliano particolarmente vicini la sera della discussione per le uova con Franceska.

Guenda Goria e Massimiliano Morra, cosa bolla in pentola? La Casa del Gf Vip mormora…

A quanto pare la Goria ci teneva molto a fare coppia con Morra nella prova di ballo e a svolgerla, ma chi li ha osservati è pronto a giurare che ci sia dell’altro sotto. Già ieri sera le ragazze della Casa hanno spettegolato un po’ dicendo che a Guenda piacerebbe Massimiliano. Stamattina Dayane e Adua hanno fatto due chiacchiere e secondo l’attrice Guenda avrebbe avuto atteggiamenti strani, come se volesse apparire e dimostrare più del dovuto. E poi ha aggiunto: “Però prevaricare sugli altri è triste”. Dayane pare si sia fatta un’idea del motivo: “Tu sai che lei è presa da lui”. Adua ha concordato, inoltre la Mello ha aggiunto che anche Morra guarderebbe molto Guenda con occhi interessati e che quindi non sarebbe poi così innamorato della fidanzata Dalila. Come reagirà quest’ultima?