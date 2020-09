Adua Del Vesco e Morra pronti alla verità, lei ammette: “Ho paura” (Video)

Oggi sono arrivate nuove dichiarazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip 5. I due attori hanno acceso i riflettori su una storia, per tutti ormai l’AresGate, che è a tratti inquietante secondo il pubblico, ma di sicuro è molto seria. Nel confronto che hanno avuto dopo la puntata di lunedì i due concorrenti del Gf Vip si sono ritrovati a parlare di un periodo difficilissimo, quasi infernale a giudicare dai loro racconti, che hanno passato insieme e che in fondo li unirà per sempre. Si tratta di lavoro, ma che ha condizionato anche la loro vita privata. Adua e Massimiliano hanno lasciato intendere che erano succubi di una persona che riusciva a convincerli di questo e di quello. Morra è riuscito a uscire da quel giro prima, non senza conseguenze, e ha detto ad Adua che quando è andato via era molto preoccupato per lei. Aveva paura per lei.

Gf Vip, Massimiliano Morra e Adua Del Vesco: nuove dichiarazioni sull’AresGate

In effetti l’anoressia di Adua è legata a questo periodo, lei lo ha detto chiaramente, e il suo ex fidanzato aveva motivo di preoccuparsi. E arriviamo a oggi. Adua e Massimiliano hanno avuto un nuovo breve confronto oggi pomeriggio, forse perché in confessionale sono stati messi al corrente di quanto sta accadendo fuori. Almeno questa è l’impressione sentendo il loro dialogo. L’attrice ha detto: “Quello che abbiamo vissuto tutti è una cosa molto seria”. Il confronto è proseguito e Adua ha rivelato altro. Tra una cosa e l’altra, ha ammesso: “Io ho paura, a lottare da sola non ce la faccio. Ho paura di non avere l’appoggio delle persone”. Lei è stata diversi anni in questo ambiente e molte cose non può dirle, ma ha confermato che hanno subito delle manipolazioni e che vivevano come in una gabbia d’oro. “Noi non avevamo libertà”, ha aggiunto.

Adua e Morra Gf Vip, i dettagli sul loro passato: “Dirò la verità”

Adua è pronta ad assumersi le sue responsabilità, anche se non vuole fare nomi. Anche Massimiliano è d’accordo su questo, ma sembra meno impaurito: “Non ho nulla da temere. Dirò quello che voglio, cioè la verità”. Ha ricordato che hanno avuto un passato importante sotto tutti i punti di vista e che non si apre del tutto, oltre a ricordare la sofferenza che hanno provato. Poi ha detto che non farà i nomi di nessuno, però sembra pronto a dire altro: “L’ho detto che abbiamo vissuto in un ambiente orribile”. La faccenda inizia a essere ben più grande, soprattutto dopo gli interventi di tre grandi attrici della televisione italiana. Qui di seguito potete trovare il video della conversazione in questione.