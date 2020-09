AresGate, parlano Grimaldi, Brilli e De Sio: “Gestione non chiara”

È scoppiato l’AresGate dal Grande Fratello Vip, che non ha niente a che vedere con il PratiGate dello scorso anno. Stavolta siamo dinanzi a qualcosa di ben più grande di un fidanzato inesistente e che avrà delle conseguenze enormi. Tutto è partito dal confronto tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco al Gf Vip. I due hanno iniziato le loro carriere da attori insieme e nel confronto di un paio di notti fa non hanno fatto altro che ripetere di aver passato insieme un periodo difficilissimo. Non hanno fatto nomi e non intendono farli, ma dai loro racconti non è stato complicato mettere insieme i pezzi. I due concorrenti hanno portato a galla una storia che è stata confermata in parte anche da Barbara d’Urso, che ha accolto la testimonianza di un’altra attrice coinvolta. Finora non sono stati fatti nomi, ma Dagospia ha deciso di chiedere il parere di tre attrici che hanno lavorato con i presunti responsabili.

AresGate, parlano altre attrici: le testimonianze di Eva Grimaldi, Nancy Brilli e Giuliana De Sio

Nella rubrica A lume di candela di oggi ci sono le testimonianze di Eva Grimaldi, Nancy Brilli e Giuliana De Sio. La prima ha preferito rispondere con un “No comment”, lasciando intendere che è un capitolo che le fa molto male. Brilli e De Sio invece hanno detto qualcosa in più, anche se entrambe hanno dichiarato di non essere al corrente di quanto è accaduto al Grande Fratello Vip. Nancy Brilli ha detto di essere stata fatta fuori da un giorno all’altro dalle produzioni, ma era gente con cui non aveva “particolarmente passione a lavorare”. E poi ha aggiunto: “C’erano persone che non mi piacevano, la gestione non era chiara”. Dopo Caterina e le sue figlie 2 non ha più lavorato con loro, ha detto che con lei non c’è stata nessuna manovra psicologica e a proposito della villa ha detto di non aver notato nulla di strano quando c’è stata. Ha confermato invece i tentativi di creare coppie: “Mi è stato consigliato di fidanzarmi con un attore. Non mi è parso il caso”.

Massimiliano Morra e Adua Del Vesco al Gf Vip, scoppia l’AresGate: parla Giuliana De Sio

Anche a Giuliana De Sio è stato proposto un finto flirt: “Mi hanno chiesto di fingere un flirt, ho rifiutato e mi sono messo a ridere. Si sono anche offesi“. Anche lei ha smetto di lavorare con loro: “Una scelta reciproca”, ha detto a tal proposito. Ha spiegato che tra loro c’era solo un rapporto di lavoro e anche nella villa è andata solo per lavoro. Si è fatta un’idea sulla questione: “Avevo una relazione professionale diversa, molti personaggi sono stati inventati da Alberto. Io era nata molto prima”. Sul resto non ha voluto aggiungere altro, ma ha concluso così: “Ho visto e pensato ma quello che ho pensato lo tengo per me”. Altre attrici decideranno di parlare più a fondo della questione? L’impressione è che ci si trova dinanzi a un Vaso di Pandora che è stato appena appena scoperchiato… Lo stesso Signorini ha parlato di “sviluppi inquietanti”.