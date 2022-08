Morning News, epica gaffe: “Patata rinfrescata” e forte imbarazzo

La diretta ha sempre il suo perché. Spesso tutto fila liscio, qualche volta però scatta l’imprevisto; è quello che è capitato durante la puntata di Morning News di martedì 9 agosto. Dopo aver trattato i temi politici e sanitari, Simona Branchetti, timoniera del talk show di Canale Cinque, ha affrontato il tema relativo all’estate delle persone anziane, collegandosi con la spiaggia di Ostia. La parola è così passata alla giornalista Giorgia Ceccacci che ha avvicinato un gruppo di bagnanti non proprio giovani per domandare loro come stanno affrontando la calura opprimente che si è abbattuta sull’Italia nelle ultime settimane. Una signora, non avendo probabilmente compreso di essere in diretta, ha sfoderato una battuta che è diventata virale in un amen.

“Siamo in diretta”, si è premurate di dire Ceccacci al gruppo di persone anziane intervistate. Evidentemente qualcuno non lo ha afferrato. “Allora, vi siete rinfrescate?”, ha chiesto la giornalista. I bagnanti hanno risposto in coro con un cantilenante “Sììì”. Tutto finito? No, perché una donna ha voluto aggiungere altro. Ed è qui che è scattata la gaffe: “Ci siamo rinfrescate benissimo, pure la patata si è rinfrescata”. Subito dopo ha capito di essere in diretta e infatti si è portata la mano alla bocca, avendo compreso di aver scodellato una battuta imbarazzante. Una sua amica invece, chiaramente non consapevole della gaffe, ha rimarcato a gran voce quanto detto dalla prima bagnante. “Pure la patata, pure la patata”, ha scandito.

Giorgia Ceccacci, colta alla sprovvista e in evidente imbarazzo, ha cercato di togliersi dal pasticcio con uno sconsolato: “Va bene, lasciamo perdere. Si sono rinfrescate”. La linea è poi tornata allo studio. Emanuela Carcano, ospite del programma, ha preso subito parola, provando a risolvere l’impiccio con una spiegazione ‘socio-antopologica’. “A un certo momento con il passare degli anni si perdono i freni inibitori. Si dice tutto senza timore”. “Ma sì, è giusto”, il commento di Simona Branchetti che ha così chiuso la questione con il sorriso sulle labbra. Si diceva gli imprevisti della diretta: ecco qua, oggi c’è stato quello della ‘patata’ agostana (qui il video della gaffe).

Fino a quando va in onda Morning News

Morning News è previsto in scaletta fino a venerdì 2 settembre. Da lunedì 5 tornerà in onda Mattino Cinque. Al timone del talk ritroveremo il giornalista Francesco Vecchi e la conduttrice Federica Panicucci. Nella stessa data tornerà in onda anche Pomeriggio Cinque di Barbara d’Urso.