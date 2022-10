Bagarre tra Selvaggia Lucarelli e Jessica Morlacchi, finita nell’occhio del ciclone mediatico per il rumorosissimo caso che ha provocato il licenziamento di Memo Remigi dalla Rai. L’editorialista di Domani nonché giurata di Ballando con le Stelle, già nei giorni scorsi, aveva pungolato la cantante. Da un lato aveva condannato senza se e senza ma l’atteggiamento di Remigi (ha toccato il sedere alla Morlacchi in diretta venendo allontanato subito da Oggi è un altro giorno), dall’altro aveva rifilato una bordata a Jessica, la quale, a suo dire, ha avuto in passato comportamenti non proprio teneri nei confronti suoi.

In particolare Selvaggia ha il dente avvelenato per il caso Iva Zanicchi che le diede della “tro*a”. Se ne parlò anche ad oggi è Un altro giorno e la Morlacchi fece alcune smorfie. Non passarono inosservate alla Lucarelli. Da qui le ruggini. Ma non è finita qui perché la giornalista, nelle scorse ore, ha postato un altro commento di fuoco contro Jessica dopo che le è capitato sotto agli occhi un intervento social che la stessa musicista ha scritto contro di lei. Intervento per nulla tenero e opinabile.

“Mi sono capitati sotto mano più post… Che dire… Immagino il nervosismo che ti pervade quando si vede ballare il proprio fidanzatino con la bellissima ballerina. Quindi ci sta… Poi magari subentra anche il ciclo. Poi in questo caso si parte da una base di “veleno d’animo” puro. Insomma, comprendo comprendo…”. Questo ciò che ha messo nero su bianco la Morlacchi, con chiaro riferimento a Selvaggia Lucarelli e al suo fidanzato Lorenzo Biagiarelli, impegnato in questo periodo a Ballando con le Stelle con la danzatrice professionista Anastasia Kuzmina. Un messaggio assai spigoloso, per usare un eufemismo. Particolarmente duro il passaggio del “veleno d’animo”. Ed è proprio tale messaggio che la giurata ha riproposto sui suoi profili social, scagliandosi a muso duro verso la cantante.

“Quando è scoppiato il caso Memo Remigi – ha scritto la Lucarelli – ho scritto che per me Memo Remigi poteva starsene a casa come deciso dalla Rai senza rimpianti e andava bene così, ma che la vittima del suo palpeggiamento aveva molto da imparare da questa vicenda. E lo dicevo perché la vedevo sempre ridacchiare e scocciarsi quando si parlava di epiteti sessisti a me rivolti, la vedevo sempre dalla parte dei maschi”.

E ancora: “L’avevo quindi invitata a riflettere perché che sia una palpata o un “troi*”, la matrice è la stessa (qualche analfabeta funzionale ha capito che assolvessi Remigi, che mestizia). Piccata dalle mie osservazioni, oggi scrive questa specie di disastro sessista tra pregiudizi avvilenti su invidie femminili e acidità da mestruazioni”. “Appunto, non sbagliavo. Si può essere vittime di Memo Remigi e pensare come Memo Remigi, non c’è nulla di strano. Ma molto di deprimente. Fossi in Serena Bortone mi sceglierei affetti meno instabili, in futuro“, ha concluso l’editorialista.

In effetti Morlacchi poteva evitare tranquillamente determinate uscite, da quella del “fidanzatino”, a quella del “veleno d’animo”. Nemmeno la Lucarelli è andata per il sottile, visto che è arrivata a consigliare a Serena Bortone di lasciare a casa la musicista. AGGIORNAMENTO – Dopo il parapiglia social Morlacchi ha chiesto scusa con il seguente post: