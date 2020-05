Morgan sull’ultima figlia: “Togliere paure”, poi pensiero ad Angelica Schiatti

Terza figlia di Morgan, il pensiero speciale del cantautore: nuova vita

Morgan ha deciso di cambiare per la terza figlia Maria Eco. Ha confessato di star facendo dei passi in avanti per migliorare e ha voluto dedicare proprio alla nuova arrivata delle stupende parole; non solo alla bambina, ma anche ad Angelica Schiatti, sulla quale ha fatto una confessione che non passa inosservata. Su Instagram, negli ultimi giorni, sta pubblicando tanti pensieri sulla sua vita e ha pubblicizzato il suo libro, intitolato “Essere Morgan. La casa gialla“. Scopriremo sempre più curiosità sul cantautore…

Morgan su Instagram: “Maria Eco, vorrei cullarti”

Dopo la promessa del “risanamento totale”, Morgan ha voluto parlare della figlia: “Ora vorrei tanto cullare la piccola Maria Eco e sentirla piangiucchiare e smettere e dormire al mio inventare una ninna nanna assurda e irripetibile che però per lei significa la voce di un papà che le sta entrando nel cuore e sarà quella cosa che ci legherà talmente forte che ci riconosceremo sempre e ogni volta che la sentirà capirà che sta con quel papà che la protegge e le toglie le paure e i dolorini e la fa addormentare”.

Morgan e Angelica Schiatti: “Di certo è stato amore”

Ha poi voluto spendere qualche parola su Angelica Schiatti: “C’è stato un tempo meraviglioso in cui guardare Angelica per me era come vedere me stesso rinascere, pulito, bello come il sole, e la ringrazierò per sempre perché mi ha guardato con quella purezza e quel rispetto che mi ha fatto migliorare nella vita, e di certo è stato amore”. Il cambiamento di Morgan è davvero in atto? Jessica Mazzoli ha parlato del suo rapporto con la figlia Lara.