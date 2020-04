Morgan, promessa alla figlia: “Risanamento totale”, Cuccarini emozionata

La vita in diretta, la promessa di Morgan alla figlia Maria Eco emoziona Lorella Cuccarini

Morgan è intervenuto a La vita in diretta e ha emozionato Lorella Cuccarini. La conduttrice è incaricata, tra lei e Alberto Matano, alle videochiamate con gli ospiti e oggi è toccato proprio a Morgan. Il cantante ha parlato della sua quarantena con la figlia appena nata. Maria Eco ha poco più di un mese e ha portato gioia e speranza nella vita di mamma e papà. Complice il periodo di quarantena che spinge le persone a riflettere e pure la felicità di essere diventato di nuovo padre, Morgan ha preso una importante decisione. Ha voluto condividerla con il pubblico e i fan raccontandola a Lorella Cuccarini nella puntata di oggi de La vita in diretta.

Morgan, la promessa alla figlia: “Voglio fare qualcosa di importante per lei”

In collegamento da casa sua, Morgan ha detto: “Io voglio fare una cosa importante per questa bambina. Voglio completamente ripulirmi da tutto quello che non va bene. Ho deciso di affrontare un risanamento totale, per sempre. Quindi tutte quelle che sono state le cattive abitudini, da lunedì verranno rimosse”. Lorella era evidentemente emozionata e non lo ha nascosto. Queste sono state le sue parole all’ospite del giorno: “Siamo rimasti tutti senza parole, ci stai emozionando. È una promessa importante”. Morgan ha ribadito la sua intenzione, spiegando di volerlo fare per la sua piccola Maria Eco, ma forse non solo per lei. Infatti ha aggiunto: “È l’unico grande insegnamento che ho trovato in questa solitudine. Mi sono trovato con me stesso e ho capito che non andava bene”.

Sanremo, Morgan ricorda il momento con Bugo e parla di Amadeus

Naturalmente non poteva mancare il ricordo dell’ultimo Sanremo. A proposito di Amadeus Morgan ha detto: “Io dico una cosa. Anzitutto Amadeus è stato un grande, dal mio punto di vista. Si è trovato in una situazione assurda e l’ha gestita bene. Alla fine ha capito che è stato divertente, l’ho fatto per lui”. Lorella ha detto che quel momento ormai sembra lontano. Morgan ha confermato, e rifarebbe tutto: “Lontanissima. Ti ricordi quando si parlava solo di quello? Certo, lo rifarei. Sono stato sincero e quando una persona è sincera lo rifarebbe subito. Avevo l’esigenza di far capire a questo ragazzo Bugo che non si stava comportando bene con me. Non voleva capire e l’ho fatto sul palco”.