Morgan a Striscia la Notizia: “Dov’è Bugo?”. Il deep fake (video)

Striscia la Notizia, Morgan e il deep fake: il video e l’ironia su Bugo

Quello è Morgan oppure no? La somiglianza è talmente tanta che, se non lo avessero detto, probabilmente in pochi si sarebbero resi conto che no… quello mandato in video da Striscia la Notizia in realtà non è il ‘vero’ Marco Castoldi. Trattasi di un deep fake. Dunque, non cadete nel tranello. Lo spassoso filmato è stato trasmesso durante la puntata del celebre tg satirico di martedì 17 marzo 2020. Un simpatico siparietto dove il ‘finto’ Morgan, o il ‘fake’ per dirla come gli inglesi, ha raccontato ironicamente come sta vivendo la quarantena dettata dall’incedere del coronavirus. E naturalmente, nel video, non poteva mancare la menzione e l’ironia nei confronti di Bugo…

“Bugo non è rientrato? C’è l’ordinanza, Bugo, ma dove vai?”

“Mi tocca fare il tour dei negozi di alimentari, altrimenti non so dove dormire”, spiega il Morgan fake, ironizzando sul pignoramento della casa di Monza. E ancora: “Ieri ho dormito tra una baguette e tre panini all’olio”. Spazio a una nuova rivisitazione del brano ‘Sincero’, che a Sanremo ha tanto fatto discutere: “Le brutte sanzioni dell’amministrazione, se ti beccano in giro da mattina a sera. Ringrazia chi ti ha messo in questa casa. Ora rientra, però stammi a un metro perché ci sono anch’io”. Poteva mancare una battuta su Bugo? Naturalmente no. E infatti: “Bugo non è rientrato? C’è l’ordinanza, Bugo, ma dove vai?”

Striscia la Notizia e i deep fake

Prima del turno di Morgan, a proposito dei deep fake mandati in onda da Striscia, è stato il turno di Mara Venier. Anche in quell’occasione la somiglianza è stata ‘spaccata’, tanto che non pochi telespettatori, almeno inizialmente, non si sono resi conto del ‘trucco’. Per quel che invece riguarda il ‘vero’ Morgan, notizia di ieri, è diventato papà per la terza volta. “È nata Maria Eco”, ha scritto il cantante sui suoi profili social.