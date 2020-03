Morgan diventa di nuovo papà: è nata la terza figlia

È nata la terza figlia del cantante, Morgan di nuovo papà

È nata nelle ultime ore Maria Eco, la terza figlia di Marco Castoldi, l’ex leader dei Bluvertigo. L’artista è legato da tre anni con Alessandra Cataldo. A dare la lieta notizia ci ha pensato il Dj Ricc Frost che, tramite un messaggio su Facebook, ha dichiarato: “Benvenuta Maria Eco Castoldi, un momento difficile per nascere ma un motivo in più per gioire! Un abbraccio alla mamma Alessandra e a papà Morgan”, riferendosi probabilmente all’attuale emergenza sanitaria che sta travolgendo il Paese. Al momento, però, i neo genitori non hanno ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito al lieto evento.

Morgan diventa padre per la terza volta

Il cantautore è già papà di Anna Lou, avuta dalla relazione con Asia Argento, e di Lara, frutto dell’amore con Jessica Mazzoli. Qualche mese fa ha raccontato della relazione con Alessandra, la quale si è tenuta sempre a distanza dai riflettori nonostante le problematiche del compagno. “Io sono uno che ama. Non so se la persona con cui sto in questo momento ha piacere che dica qualcosa di lei… Vivo con un essere umano che è più che una persona, a volte è uomo, a volte è donna, ed è la stessa”, si è limitato a dichiarare qualche tempo fa Marco Castoldi sulla sua nuova relazione sentimentale.

Le accuse di Jessica Mazzoli

Una grande notizia quindi per Morgan che, solo qualche giorno fa, era stato pubblicamente accusato dalla ex Jessica di aver intrattenuto con Alessandra una storia già ai tempi della sua gravidanza. Ma l’artista ha scelto di non replicare alle accuse, godendosi il momento dell’arrivo della sua terza figlia.