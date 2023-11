Morgan sbotta contro X Factor: “Montaggi scorretti e racconti fittizi”

Seconda settimana di X Factor, seconda polemica per Morgan. Ma, procediamo con ordine. Come di consueto, anche ieri, 1 novembre, è andata in onda una nuova puntata del Daily, la striscia quotidiana dedicata a seguire il percorso dei concorrenti all’interno del talent show. Nell’ultima puntata, è stato mostrato un confronto tra Morgan e un gruppo della sua squadra, i ‘SickTeens‘. In vista della puntata di giovedì, 2 novembre, il cantante ha affidato ai concorrenti il brano di Russ Ballard, “Voices”. Tuttavia, quest’assegnazione non ha convinto a pieno i tre ragazzi, che hanno quindi cercato un confronto con il loro giudice.

Nel corso del Daily, si è dunque vista la conversazione tra Morgan e la band.. In modo particolare, a far valere maggiormente la proprio opinione è stato il cantante Alex, che ha confessato di non ritrovarsi nel genere musicale da lui proposto. Da lì, è partito un intenso battibecco tra i due. “Fondamentalmente penso che il problema sia Alex, perché voi due io vi vedo diversi, più aperti e più interessati ad imparare”, ha detto il giudice. Delle parole che hanno colpito profondamente Alex, che si è improvvisamente alzato, andando via dalla stanza e lasciando i suoi due compagni di squadra con Morgan.

In un confessionale, il cantante ha poi confessato di essersi sentito attaccato e di voler trovare maggiore sintonia con il leader dei Bluvertigo. Ad ogni modo, quest’ultimo ha poi raggiunto il concorrente, che si era rifugiato in una stanza a piangere. Morgan gli ha consigliato di sfogarsi e lo ha consolato dandogli un forte discorso motivazionale. Alla fine, il tutto si è concluso pacificamente e i due si sono scambiati un tenero abbraccio. Peccato che, però, il montaggio di questa discussione sembrerebbe non essere affatto piaciuto a Morgan.

I SickTeens non si trovano nel genere musicale che Morgan propone e cercano un confronto con lui. Il Daily di #XF2023 dal lunedì al venerdì alle 19.15 su @SkyItalia e @NOWTV_It pic.twitter.com/MJAFJGUU95 — X FACTOR (@XFactor_Italia) November 1, 2023

Il profilo Instagram ufficiale di X Factor ha infatti pubblicato un video del confronto tra Morgan e il gruppo, scrivendo: “Morgan si scontra con i Sickteens”. Al che,il giudice ha commentato il post in questione, esprimendo tutto il suo disappunto. “Abbastanza scorretto il montaggio del daily. Non c’è che dire. Mi fa passare per cattivo, ma non sta esattamente andando, anzi, non sta proprio per niente andando così e il rapporto con i ragazzi è completamente diverso. C’è molto più feeling tra me e la mia squadra rispetto agli altri, ma invece vogliono raccontare l’opposto”, ha scritto.

Secondo Morgan, il programma gli avrebbe ormai riservato il ruolo del ‘cattivo‘ dell’edizione e starebbe cercando di portare avanti questa narrazione anche attraverso montaggi non propriamente veritieri. Inoltre, ha colto l’occasione anche per lanciare una velata frecciatina ai colleghi, sostenendo di avere un rapporto molto più affiatato con la sua squadra rispetto agli altri giudici. A questo punto, bisogna attendere la puntata di questa sera, giovedì 2 novembre, per vedere se Morgan deciderà di affrontare la questione anche in diretta o se preferirà concentrarsi sulla gara e sorvolare l’argomento.