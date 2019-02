Morgan dopo l’esibizione a Sanremo 2019 contro Fabrizio Moro: fan insorgono

Sanremo 2019, Morgan difende Achille Lauro e attacca Fabrizio Moro

Oggi, durante lo speciale di ItaliaSì dedicato al Festival di Sanremo 2019, un intervento inaspettato di Morgan ha molto fatto infuriare le fan di Fabrizio Moro sui social. Entrambi, pur non essendo in gara, ieri sera sul palco dell’Ariston si sono esibiti durante la puntata dedicata ai duetti. Sia Fabrizio Moro che Morgan, dunque, sono stati in qualche modo protagonisti della serata. A tirare in ballo Moro davanti i microfoni di ItaliaSì, comunque, è stato oggi Morgan. Quest’ultimo, intenzionato a prendere le difese di Achille Lauro (con cui ha cantato ieri sera) ha fatto una battuta che non è molto piaciuta al fan club di Fabrizio, sopratutto a quello più attivo sui social.

Morgan contro Fabrizio Moro: “Le canzoni di Moro hanno due accordi”

Morgan, che dall’inviata di Marco Liorni era stato fermato per avere una sua dichiarazione in merito alle accuse di presunto plagio mosse nei confronti di Achille Lauro, ha preferito oggi dire la sua su Fabrizio Moro. “No, non è plagio!” si è limitato a dire in merito alla polemica che ha coinvolto il rapper. Quella di Achille è una bella canzone e chi dice che ha gli stessi accordi di un’altra dovrebbe soffermarsi sulla melodia che, come ha dichiarato l’ex di Asia Argento, è diversa. Se usare gli stessi accordi è da considerare plagio, ha poi affermato lui con la sua solita ironia pungente anche “Le canzoni di Moro hanno tutte due accordi”.

Morgan critica Fabrizio Moro: i fan insorgono sui social

Le parole di Morgan, come accennato sopra, non sono per niente piaciute ai fan di Fabrizio Moro. Questi, difatti, sui social (specie su Twitter) sono letteralmente insorti contro il cantante dei Bluvertigo. Molti quelli che hanno preso le difese di Fabrizio e tanti gli utenti che, invece, se la sono presi direttamente con Morgan.