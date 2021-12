Morgan rivede in tv la figlia Lara dopo due anni: la proposta di Milly

By

Un dolce momento per Morgan a Ballando con le Stelle. Nel corso della semifinale, come succede in ogni edizione del programma, tutti i concorrenti hanno avuto modo di ballare con un parente. L’ex leader dei Bluvertigo ha avuto il piacere di ballare un valzer con la figlia Lara, la bambina che ha avuto otto anni fa dall’ex compagna Jessica Mazzoli, conosciuta ad X Factor.

Marco Castoldi – questo il vero nome di Morgan – ha rivisto in tv la piccola dopo ben due anni. Com’è noto il musicista è stato un padre assente e più volte Jessica Mazzoli si è lamentata della situazione in tv, in particolare nel salotto di Barbara d’Urso. Ora, grazie a Milly Carlucci, il genitore e la piccola hanno avuto modo di riavvicinarsi. Con il benestare di Jessica, che in queste settimane ha mantenuto il massimo riserbo sulla partecipazione dell’ex a Ballando con le Stelle.

Lara si è detta molto felice di poter ballare con il suo celebre papà e ha rivelato di sognare di diventare una ballerina. Dopo il valzer Milly Carlucci ha dato alla bambina l’occasione di esibirsi in una performance di hip hop, genere prediletto della giovane Castoldi. Non solo: Milly ha promesso alla figlia di Morgan la possibilità di sostenere un provino importante per l’Accademia Teatro Alla Scala, tra le più prestigiose e autorevoli al mondo.

Prima di scendere in pista Morgan ha parlato del rapporto con le altre due figlie, Anna Lou e Maria Eco. Con la prima, avuta venti anni fa dall’ex moglie Asia Argento, il cantante ha ritrovato un legame dopo un periodo di battaglie in tribunale. Nessun problema invece con la terzogenita, nata nel 2020 dalla relazione con l’attuale fidanzata Alessandra Cataldo. Morgan ha ammesso di avere la fortuna di vivere con la bambina e di essere molto legato a lei.

Jessica Mazzoli ha assistito all’esibizione della figlia dietro le quinte, non nascondendo sorrisi ed emozione per questo regalo a Lara, che è apparsa raggiante e felice. Senza ombra di dubbio un nuovo inizio per una famiglia che ha sofferto a lungo.