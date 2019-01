Morgan rientra in Rai dopo 10 anni: polemiche in archivio. La scelta di Carlo Freccero e il programma che lo vedrà protagonista

Carlo Freccero, il tanto visionario quanto discusso neo direttore di Rai 2, assesta un altro colpo: dopo aver ‘scippato’ Stefano De Martino (prossimo conduttore di Made in Sud) e Simona Ventura a Mediaset, il vulcanico massmediologo ha aperto le porte a Morgan. Dopo dieci anni di ‘esilio’, dove non sono mancate le polemiche, il cantautore torna in forza al Servizio Pubblico come riporta l’agenzia Agi. Lo si vedrà presto in video, più precisamente giovedì 24 gennaio su Rai 2, dove sarà alla guida di ‘Freddie‘, lo speciale in prima serata che, sull’onda del successo cinematografico di ‘Bohemian Rapsody‘, sarà dedicato ai Queen e al loro indimenticabile concerto del 1981 al Forum di Montreal. Da quell’esibizione scaturì il doppio album e il dvd ‘Queen rock Montreal’.

Freddie sbarca su Rai 2: il ruolo di Morgan

In ‘Freddie’, Morgan curerà la narrazione dello speciale, esaminando i testi musicali dei Queen a Montreal, oltre che approfondire la storia del gruppo e il look del mitico frontman. Il programma sarà firmato dall’autrice Cristiana Turchetti. Nel frattempo continuano a rincorrersi le voci che Carlo Freccero vorrebbe Morgan anche nella futura squadra di giudici di ‘The Voice‘, insieme alla sua ex Asia Argento. Il talent sarà guidato con ogni probabilità da Simona Ventura. Se ne saprà qualcosa in più dopo il Festival di Sanremo, quando verrà presentato il nuovo palinsesto della seconda rete Rai.

Morgan e la polemica con la Rai: la lettera a Roberto Fico

Morgan era da un pezzo che non trovava spazio nel servizio pubblico, più precisamente dal 2009, anno in cui fece il giurato di ‘X Factor‘ (all’epoca ancora targato Raidue, poi emigrato su Sky Uno). Poi solo una manciata di ospitate fugaci: come giudice speciale a ‘Ballando con le stelle 2017′ e l’anno precedente come concorrente al Festival di Sanremo, insieme ai Bluvertigo. Nel frattempo ha continuato a proporre idee a Viale Mazzini, senza ottenere risposte. Così nel 2017 si è messo alla tastiera e ha scritto all’allora presidente della commissione di Vigilanza Rai, Roberto Fico. Nella lettera lamentava la mancanza di attenzione ai tanti progetti proposti, alcuni dei quali a costo zero. Oggi quell’attenzione è arrivata ed è tornato ‘in sella’.