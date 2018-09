Morgan, l’intervista: le dichiarazioni rilasciate sull’ex Asia Argento

Morgan, l’intervista: le parole su Asia Argento. “In quel periodo non mi rendevo conto di niente perché stavo malissimo…”

Il cantante Morgan, intervistato su Rai 3 durante la trasmissione La Mia Passione, ha risposto ad alcune domande sulla sua ex Asia Argento. Il cantante ha raccontato di aver vissuto insieme all’attrice uno dei momenti più burrascosi di tutta la sua vita: “In quel periodo non mi rendevo conto di niente perché stavo malissimo a causa dell’amore.” Poi ha aggiunto: “Dopo la nascita di nostra figlia siamo andati a vivere in un costoso albergo di Milano. E’ stato un periodo duro ma anche molto divertente.” Morgan e l’attrice decisero di porre fine al loro legame nel 2006. Dal loro amore, nel 2001, nacque una bambina. Il suo racconto è stato pacato, semplice, non senza un pizzico di malinconia.

Morgan e le sue canzoni su Asia

‘Canzoni dell’appartamento’: questo il titolo dell’album di Morgan del 2003; un album dedicato ad Asia e al loro rapporto di quegli anni. Ad esempio il brano Amore assurdo, uno dei suoi pezzi più famosi, è stato scritto appositamente per lei. Ripensando a quella vita, ormai lontana anni luce dal suo attuale modo di essere e di vivere odierno, Morgan confessa di aver sofferto tantissimo sentimentalmente. “Sono arrivato a pesare 45 chili, non mangiavo, mi buttavo sul pavimento e ci restavo per giorni e giorni senza fare nulla. Ero disperato. Litigavamo sempre, tutti i giorni. E per cosa poi? Per amore.”

Un amore assurdo quello che ha legato Morgan ad Asia Argento

Sul delicato momento nel quale si trova oggi la figlia del regista Dario Argento, Morgan non ha rilasciato dichiarazioni. Nel frattempo, la situazione che ha travolto Asia sta facendo molto rumore, tanto che X Factor ha ufficialmente rinunciato ad averla in giuria nella 12esima edizione. A comunicarlo è stato il programma stesso. La scelta è stata presa di comune accordo con l’attrice, secondo quanto si legge nel comunicato diramato. A pesare sulla decisione condivisa è stata la nota bufera da cui è stata investita la Argento negli ultimi giorni a proposito del caso innescato dall’attore Jimmy Bennet.