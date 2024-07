Morgan, levategli i social: il video ridicolo poi cancellato, che figura!

Levate i social a Morgan per il suo bene. Ma non c’è nessuno che consiglia il signor Marco Castoldi? Nelle scorse ore il cantante, al centro di una bufera per via delle gravi accuse di stalking fatte sul suo conto dalla sua ex Angelica Schiatti (oggi l’artista ha una relazione con il collega Calcutta), ha avuto la brillante idea di postare un contenuto sui social rivelatosi fuorviante. E infatti, dopo qualche ora, accortosi della figuraccia, ha provveduto a rimuoverlo. Naturalmente la questione non è sfuggita a Selvaggia Lucarelli che giustamente ha provveduto ad evidenziarla.

Questa sera c’è stato qualche problema per accedere al concerto di Calcutta (lo apriva Angelica Schiatti). Questo è quello che ha pubblicato e scritto Morgan. Dopo un po’ ha cancellato. pic.twitter.com/c7dhgtaNBO — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) July 17, 2024

Che cosa è successo? Morgan negli ultimi giorni si è scagliato contro Calcutta e l’ex Angelica, sostenendo che sia lui la vittima e loro i carnefici. Nelle scorse ore Calcutta ha tenuto un concerto, aperto dalla Schiatti. Fuori dall’evento ci sono state delle proteste da parte di alcune persone che hanno avuto problemi ad accedere all’evento e che hanno gridato “vergogna”.

Le lamentele sono state rivolte agli organizzatori e non certo ai cantati. Morgan invece ha capito tutto il contrario e si è convinto che i fan ce l’avessero con Calcutta. Così non ha avuto niente di meglio che postare il video in cui si ode “vergogna” e impreziosirlo con la seguente ridicola didascalia: “Concerto Calcutta, la gente grida “vergogna”. Ipotesi: 1 – Perché è completamente stonato. 2 – Perché è inguardabile 3. – Perché ha ricattato la Warner per farmi licenziare 4. – Cattivi odori”.

Al posto che lanciarsi in un post velenoso, sconclusionato e fuorviante, Castoldi avrebbe dovuto informarsi un attimo. Avrebbe scoperto che i “vergogna” erano appunto per gli organizzatori e non per Calcutta. Avrebbe anche evitato una figuraccia. Morale della favola? Ha dovuto fare marcia indietro e cancellare il post. Curioso anche notare come l’ex frontman dei Bluvertigo, da quando è scoppiato di recente il caso delle accuse di stalking nei suoi confronti, seppur continua a sostenere che non abbia fatto alcunché di male, abbia silenziato i commenti su Instagram. Una sorta di strategia “Ferragni” per evitare le critiche.

Ma come? Un artista come lui, che si considera senza macchia, come è possibile che blocchi i commenti? Non è curioso di vedere da che parte sta una parte dell’opinione pubblica? Alle critiche potrebbe anche replicare e continuare a spiegare perché pensa che non abbia fatto alcunché di male. E invece no, preferisce postare video con pseudo critiche a Calcutta, salvo poi doversi rendere conto di aver pestato una ca**a gigantesca. The show musta go on… Anzi, speriamo che finisca in fretta queto spettacolino triste!