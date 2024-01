Morgan: “L’addio ad Amici? L’ha sceneggiato lei”. A chi si riferisce

Da mesi, Luca Jurman ha iniziato una vera e propria guerra contro “Amici“, il programma in cui ha lavorato per tanti anni. L’ex prof è solito fare diverse dirette sui suoi social, dove contesta il regolamento del talent show, così come gli allievi e i professori. Nelle sue live, poi, è spesso accompagnato da alcuni ospiti: solo pochi giorni fa, si è confrontato in diretta con LDA, dopo averlo pesantemente criticato nelle settimane anteriori. Ebbene, nella sua ultima live, Luca ha avuto una lunga conversazione con un altro volto familiare ad Amici: Morgan. Quest’ultimo è intervenuto nella diretta di Jurman, lanciando delle pesanti accuse contro il talent show e la sua conduttrice, ovvero Maria De Filippi.

Com’è noto, Morgan ha preso parte ad Amici diversi anni fan, quando fu scelto come direttore artistico della squadra bianca nella 16esima edizione della trasmissione. La sua collaborazione con il programma, però, non terminò nel migliore dei modi: a metà serale, Morgan abbandonò lo studio in diretta dopo una sfuriata contro il pubblico. Da lì, fu prontamente sostituito da Emma Marrone e non tornò mai più. Ma, a quanto pare, ci sarebbero retroscena inediti dietro quella famosa serata. Il musicista ha infatti affermato di aver agito in quel modo sotto richiesta di una certa “Lei” in una delle riunioni.

A quanto pare, questa persona le avrebbe prima detto di non essere adatto per il ruolo di coach, per poi spingerlo a montare una sceneggiata ed andare via poiché, ai tempi, non era ben visto dal pubblico. Durante le sue settimane nel programma, infatti, Morgan si era spesso scontrato con gli allievi con atteggiamenti anche molto pesanti, che avevano provocato diverse critiche da parte dei telespettatori di Amici. “Lei mi mi ha detto: ‘Il pubblico è contro di te. Tu fingi una specie di inca**atura ed esci. Te ne vai e io parlerò di te in modo tale che il pubblico andrà dalla tua parte’. Io non avevo voglia di fare la scenetta ma ho fatto così”, ha confessato.

Tuttavia, questa “Lei” non avrebbe mantenuto la promessa, bensì lo fece passare malissimo agli occhi dei milioni di utenti che seguono il programma. “Non potevo credere alla bassezza. Mi ha guardato fisso e mi ha chiesto se fossi contento. Poi sono scappato via”, ha poi aggiunto. Sebbene Morgan non l’abbia nominata direttamente, sembrerebbe proprio che la “Lei” a cui fa riferimento sia Maria De Filippi. La conduttrice è la padrona di casa vera e propria del programma da 20 anni, dunque viene naturale pensare che, se esiste una “Lei” ad Amici, sia proprio Maria.

Chiaramente, queste sono informazioni da prendere con le pinze, dato che lo stesso Morgan non ha voluto fare un nome specifico. Certo è che sui social si sono subito scatenati e la notizia ha fatto ampiamente il giro del web. A questo punto, chissà se la De Filippi deciderà di rispondere alle pesanti accuse contro la veridicità della sua trasmissione o se preferirà mantenere la via del silenzio e non dare visibilità alle voci diffuse dal cantante. Non resta che attendere per scoprirlo.