Morgan, il conto in rosso, tre figlie e zero lavoro: ecco cosa ha detto

Personaggio divisivo e piuttosto controverso, Morgan è nuovamente finito al centro dell’attenzione per le sue recentissime dichiarazioni a Novella 2000. L’ex voce dei Bluvertigo, infatti, ha rilasciato un’intervista al noto magazine e nessuno si sarebbe aspettato di scoprire la realtà dei fatti, la sua.

Dopo essere stato accusato di stalking (ma non solo) dall’ex fidanzata Angelica Schiatti, il nome di Morgan è letteralmente caduto nel baratro delle critiche. In particolare, l’ex giudice di X Factor ha smesso di lavorare, è stato escluso da molti progetti e molte realtà non gli avrebbero rinnovato il contratto. È il caso della Warner Music, ma è anche il caso della Rai, la cui scelta, irremovibile, lo ha visto escluso da importanti progetti. Lo sfogo su Novella 2000 non lascia spazio a interpretazioni di alcun tipo: ma che cosa ha raccontato di sé al giornale?

Come sta Morgan? Le dichiarazioni a Novella 2000

Quanto accaduto con l’ex fidanzata e tutto ciò che ne è conseguito è qualcosa che probabilmente ricorderemo per sempre, lei specialmente. Di lui, però, non si è saputo più nulla; dopo avere pubblicato svariati contenuti social anche piuttosto provocatori (tante frecciate ai colleghi, oltre che alla donna), Morgan è tornato a parlare. Questa volta, però, lo ha fatto direttamente con un magazine e le sue parole sono rimbalzate un po’ ovunque:

Ho 50 euro in banca, tre figlie, di cui una piccolissima, e non lavoro da quando è esplosa questa campagna […]

Una confessione davvero inaspettata, anche se in parte immaginabile, dato l’allontanamento improvviso dal mondo dello spettacolo. Una confessione certamente sorprendente, che però cerca di porre attenzione anche verso il futuro, per il quale il cantante si mostra speranzoso. Con un conto corrente preoccupante e con un’immagine traballante, Morgan ha anche parlato di progetti futuri: “Perché forse bisogna rendersi conto che i talenti non solo vanno valorizzati, ma anche protetti“, ha aggiunto al direttore del giornale, Roberto Alessi.

Quali sono i progetti futuri di Morgan: le parole del cantante

Che cosa ha intenzione di fare ora Morgan? Pare che il cantante abbia in cantiere non uno, bensì due progetti artistici. Il primo riguarderebbe una collaborazione con un altro artista, Francesco Drosi, mentre il secondo ha l’aspetto concreto di un desiderio. Morgan ha un sogno nel cassetto, ora condiviso pubblicamente con l’Italia intera: aprire una scuola di musica, ma “a 360°”. L’idea è quella di offrire la possibilità a chiunque lo voglia di fondere insieme la cultura con l’arte, il talento e la passione con la vita. Insomma, un progetto ambizioso, che probabilmente richiederà del tempo e, date le circostanze, anche molta fiducia.

Morgan parla della figlia Anna Lou, concorrente di Ballando

Marco Castoldi, in arte Morgan, non ha ovviamente escluso dal racconto sua figlia Anna Lou, che attualmente si trova sulla pista di Ballando con le Stelle. Anche lui, come la giovane, non esclude la possibilità di salire sul palco di Milly Carlucci, anche se la sua precisazione è molto chiara: “Io a Ballando ci vorrei andare con Asia“. Parole sincere? Chi può dirlo, ma a prescindere da tutto ora Morgan dovrà davvero lavorare sodo per riacquistare la fiducia di tante, tantissime persone.