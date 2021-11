Morgan gela Serena Bortone: “Se leggi, è reato. Ho querelato Selvaggia”

Cala il gelo in studio a Oggi è un altro giorno, nel corso della puntata di lunedì 15 novembre 2021. In studio Morgan, al secolo Marco Castoldi, assieme ad Alessandra Tripoli, sua partner a Ballando con le Stelle. A proposito dello show di Rai Uno di Milly Carlucci, sabato scorso la situazione tra il cantautore e la giurata Selvaggia Lucarelli è degenerata. Ora si scopre che Castoldi ha querelato la giornalista: lo ha annunciato il medesimo Morgan alla Bortone, la quale è stata invitata a non leggere alcuni messaggi perché già oggetto di materia legale.

“A Ballando è successo di tutto sabato, forse qualcosa che non doveva succedere…”. Così introduce l’argomento Serena Bortone a cui fa subito seguito la replica di Morgan: “Ciò che non doveva succedere è proprio che il nostro lavoro venisse trascurato”. Gli fa eco Alessandra Tripoli: “Vero, lui si impegna molto, questa cosa è passata inosservata”. A questo punto il musicista dice di non voler parlare della Lucarelli ma poco dopo diventa un fiume in piena, lasciando di stucco la padrona di casa di Oggi è un altro giorno.

“La Lucarelli fa il diavolo a quattro, non dirò niente perché esistono codici civili e penali”, sussurra Castoldi, lasciando presagire che la lite con Selvaggia sia finita su un tavolo legale. Poco dopo, infatti, arriva la conferma. “Si chiama Ballando e deve essere giudicato il ballo, questo è il dispiacere“, ribadisce la Tripoli. Bortone: “Se tu decidi di metterti il gioco stai a quelle regole però...”. A questo punto Morgan si scatena.

“Per me non è dispiacere ma imbarazzo. La Lucarelli è imbarazzante, per me“, attacca a muso duro Castoldi, andando a ruota libera. Bortone cerca di mettere un freno: “Perché? perché?”, chiede la giornalista. “Lei mi costringe ad abbassarmi a un linguaggio che non mi interessa, va fuori tema”, controreplica Morgan.

Bortone si appresta a leggere la chat privata che Selvaggia ha postato tra le sue Stories Instagram, in cui ha rivelato il messaggio privato che il cantautore le ha mandato dopo la lite a Ballando. Ed qui che Morgan fa calare il gelo in studio, stoppando la conduttrice e rivelando che la vicenda è rovente anche dal punto di vista legale.

Oggi è un altro giorno, Morgan stoppa Serena Bortone e afferma di aver denunciato la giurata di Ballando con le Stelle

“Non lo leggere perché questo è oggetto di querela. Vuoi che ti leggo il codice civile e penale? La messaggistica privata è un reato se la pubblichi, specialmente se ci sono di mezzo personaggi pubblici“, afferma Morgan. Serena resta in silenzio per alcuni attimi, evidentemente sorpresa e scombussolata da quanto appena udito.

“Non so se è un reato, dai, è violazione della corrispondenza”, si azzarda a dire. “No – assicura Castoldi -, è violazione della privacy e anche dell’onore perché lei sta svelando un messaggio confidenziale. Io sto parlando di meccanismi professionali che lei non è tenuta a svelare. La signorina ha un problema sia civile sia penale in questo momento”.

“Tu hai presentato denuncia?” chiede in modo secco ed esterrefatto la Bortone. “Ovvio, alla quinta puntata basta. Lei deve stare al suo posto. Lei un giudice? E io vado da un giudice della Repubblica. Quel testo poi è privato e pubblicandolo ha commesso reato penale. C’è la privacy”, sottolinea nuovamente Morgan.

A questo punto la conduttrice in forza a Rai Uno si arresta ed evita di leggere il messaggio ‘incriminato’. Da Ballando a un’aula di un tribunale, a volte, è un attimo.