Morgan fuori dalla serata cover a Sanremo, colpo di scena: i motivi e l’arrivo di Bianca Balti

Altro colpo di scena su Sanremo 2026. Dopo il forfait di Andrea Pucci, arriva quello di Morgan, al secolo Marco Castoldi. Il cantautore era stato annunciato da Carlo Conti come uno dei protagonisti della serata delle cover. Avrebbe dovuto salire sul palco dell’Ariston per cantare il brano “Mi sono innamorato di te”, di Luigi Tenco, con Chiello, venerdì 27 febbraio. Il rapper, tra i big in gara al Festival, invece non duetterà con Castoldi. Si esibirà da solo. Motivo? Sarebbe stato lo stesso Morgan, senza alcuna polemica, a decidere di farsi da parte e di partecipare alla performance soltanto da dietro le quinte. Nel frattempo, nelle scorse ore, è arrivata un’altra notizia importante riguardante la kermesse ligure. Tra gli ospiti ci sarà anche Bianca Balti.

Sanremo 2026, Morgan non sarà sul palco nella serata cover: la motivazione

“Morgan non sarà presente sul palco con Chiello venerdì 27 febbraio. Durante la performance, l’artista sarà accompagnato sul palco da Saverio Cigarini al pianoforte. L’arrangiamento musicale è stato interamente realizzato e curato da Saverio Cigarini insieme a Fausto Cigarini che inoltre dirigerà l’orchestra”. Questa la nota attraverso cui l’ufficio stampa del rapper di Venosa ha fatto sapere che Morgan non tornerà sul palco dell’Ariston. La sua ultima presenza risale al 2020, quella dell’ormai famoso “Bugo-gate”.

A spiegare i motivi del dietrofront è stato lo stesso Morgan: “La mia partecipazione come ospite di Chiello al prossimo Festival di Sanremo non sarà sul palco, ma da dietro le quinte, il mio contributo sarà tecnico. Amo profondamente il brano che Chiello ha scelto per la serata delle cover – “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco – e so che è un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un’unica voce, di un’unica anima, di un solo cuore. Per questo la mia presenza non sarà in scena, lasciando che sul palco si esprima pienamente il talento di Chiello”.

La vicenda si tinge di giallo visto che Morgan parla di un suo contributo tecnico, mentre la nota di Chiello sottolinea che l’arrangiamento è stato realizzato e curato solamente da Cigarini. Quale sia quindi l’apporto che Castoldi apporterà all’esibizione resta un mistero. Ciò detto, l’ex Bluevertigo, raggiunto dall’AdnKronos ha spiegato in maniera più approfondita la sua scelta. In particolare, ha raccontato che durante le prove si è reso conto che se avesse affiancato sul palco il rapper sarebbe stato controproducente dal punto di vista musicale.

“Il repertorio di Tenco – ha dichiarato Morgan – è materia delicata. Quando lo si frequenta da molti anni, si sa quanto possa diventare dominante in scena. In una gara è giusto che l’interpretazione non venga sbilanciata. Alcuni repertori non sono neutri, portano con sé un peso specifico. Ho preferito non alterare quell’equilibrio”.

Tale versione, secondo alcuni utenti, potrebbe non corrispondere del tutto alla verità. C’è infatti chi sospetta che possa essere accaduto qualcosa di spinoso tra i due cantanti. Chiaramente, si è di fronte a pure congetture e a niente di provato.

Bianca Balti torna a Sanremo: l’annuncio

Carlo Conti ha da poco annunciato il ritorno a Sanremo della top model Bianca Balti, la quale già lo scorso anno aveva calcato l’Ariston, conquistando tutti. La modella sarà presente venerdì 27 febbraio. “Per me è una grande gioia ospitare di nuovo quest’anno nella serata del venerdì sera, Bianca Balti. Dopo un anno questa grande donna tornerà su quel palco per raccontarci questo anno di grande forza e di grande energia”. Così il direttore artistico della kermesse nel dare la notizia.