Morgan e la figlia Lara, il rapporto è cambiato: parla Jessica Mazzoli

Morgan e Jessica Mazzoli oggi: il rapporto con la figlia Lara

Novità nella vita privata di Morgan. Il cantante è riuscito a ricucire un rapporto con la figlia Lara, avuta sei anni fa da Jessica Mazzoli. Quest’ultima non ha mai nascosto il riavvicinamento all’ex compagno ma ora ha dato ulteriori aggiornamenti a Pomeriggio 5, dove è intervenuta in collegamento lunedì 27 aprile 2020. Sono lontani i tempi delle querelle e ripicche a mezzo stampa: oggi Morgan e Jessica hanno ricucito un legame sano. Una scelta dettata soprattutto dalla voglia di far star bene la piccola Lara, che vive in Sardegna con la madre e i nonni materni. Jessica ha spiegato a Barbara d’Urso che da qualche tempo la figlia ha un cellulare personale e tramite questo strumento riesce ad essere sempre in contatto con il suo papà.

Morgan e la figlia Lara si sentono costantemente per messaggio

“Ho regalato a Lara un cellulare perché è molto brava a scuola e ha sentito il papà per messaggio. Si sentono tramite messaggi e sono contenta di questo”, ha confidato Jessica Mazzoli a Pomeriggio 5. A proposito del rapporto ritrovato con Morgan ha chiarito: “Sì, il rapporto è abbastanza disteso, anche se ci sarebbero tanti punti a riguardo… ma spero che continui così”. La 28enne ha poi detto la sua sulla nuova paternità di Marco Castoldi: qualche mese fa l’artista è infatti diventato papà per la terza volta. “Sono contenta per lui”, ha puntualizzato la cantante, che è invece single da tempo.

La vita complicata di Morgan: tre figlie da tre donne diverse

Morgan ha tre figlie: Anna Lou, 18 anni, avuta da Asia Argento; Lara, 6 anni, nata dal rapporto con Jessica Mazzoli e Maria Eco, arrivata a marzo 2020 e frutto dell’amore con l’attuale compagna Alessandra.