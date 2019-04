Morgan ha una nuova fidanzata: amore tra le polemiche. Il gossip

Morgan, dopo Asia Argento e Jessica Mazzoli, ha un nuovo amore? Lo scoop

Marco Castoldi, in arte Morgan, avrebbe un nuovo amore. L’ex Bluvertigo avrebbe ritrovato l’amore dopo la storia finita con Asia Argento e Jessica Mazzoli, ora concorrente al Grande Fratello 16 di Barbara d’Urso. Il cantate, che vedremo presto come coach a The Voice of Italy avrebbe una nuova fidanzata che terrebbe segreta. A svelare il gossip è il settimanale Oggi che spiffera che l’indiscrezione circoli già da un po’ in quel di Monza, e nonostante si professi single, il 46 enne avrebbe ritrovato nuovamente l’amore. Il motivo per cui tenga segreta la nuova relazione non si sa. Perché nascondere la nuova fidanzata? Questo non si sa ma il gossip sembra più che certo. Morgan, che esordirà prestissimo nel talent condotto da Simona Ventura, starebbe ormai da mesi con questa nuova ragazza. Intanto, si scatena la polemica sulle sue parole. Complice la presenza della ex Jessica Mazzoli al Gf e anche le ospitate di Asia Argento in tv, soprattutto nel nuovo show della d’Urso, in onda ogni mercoledì in prima serata su Canale 5.

Morgan e le accuse di Jessica Mazzoli e Asia Argento

Morgan non è un bravo padre. Queste le accuse che sia Asia Argento che Jessica Mazzoli gli attribuiscono. Ricordiamo infatti che il cantante ha due figlie, nate da due relazioni diverse: Anna Lou e Lara. Ultimamente entrambe le sue ex compagne sono tornate a parlare di lui ed è stata subito polemica. Morgan ha risposto durante una puntata di Live-Non è la d’Urso ma la bufera che si è abbattuta su di lui non si ferma. Jessica Mazzoli, ex concorrente di X Factor, è approdata al reality show di Canale 5 e lì è tornata di nuovo all’attacco: “Mia figlia vive con me, l’ho cresciuta io e continuo a crescerla praticamente da sola. Vorrei che all’interno del Grande Fratello venisse fuori la Jessica che non ha a che fare con Morgan: è bello brillare di luce propria“, ha raccontato la Mazzoli nel video di presentazione. “Lui ha sempre espresso questo desiderio, se poi si è pentito di aver avuto una relazione con me ciò non gli dà il diritto di sputare delle cattiverie su un figlio: è una cosa vergognosa, farò in modo che mia figlia non veda mai quell’intervista“, poi ha continuato a dichiarare.

Asia Argento: tutte le accuse a Morgan

Anche Asia Argento è tornata ad attaccare senza mezzi termini Morgan dopo che lui ha fatto delle dichiarazioni totalmente false dalla d’Urso. Giorni fa ha scritto a Fanpage un duro sfogo contro l’ex e padre di sua figlia: “Dalla d’Urso ha detto una serie incredibile di bugie e di calunnie di una cattiveria inaudita: su di me e Weinstein, sulla sincerità delle mie lacrime della settimana prima e soprattutto su nostra figlia“.