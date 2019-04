Asia Argento replica alle dichiarazioni di Morgan dalla d’Urso, lo sfogo

Asia Argento risponde alle dichiarazioni dell’ex Morgan rilasciate a Live-Non è la d’Urso

Asia Argento non ci sta e risponde, difendendosi, alle dichiarazioni rilasciate dall’ex Morgan nel programma di prima serata di Barbara d’Urso. L’attrice si è raccontata in una lunga lettera inviata alla redazione di Fanpage. “Come è noto dal 2000 al 2007 sono stata legata sentimentalmente a Marco Castoldi, in arte Morgan, con cui ho avuto una figlia, Anna-Lou. […] Morgan per diverse ragioni, anche professionali, non è venuto con noi a Los Angeles e non vi ha mai vissuto. Ci ha raggiunto si e no due o tre volte nell’intero periodo. […] Mi sono separata con Marco nel 2007 (lui dice che l’ho l’abbandonato) e quasi subito ha smesso di esistere per nostra figlia, che non trova il tempo di vedere nemmeno quando viene a Roma per lavoro e per cui da circa 10 anni non versa nemmeno un euro dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice“, così ha iniziato il suo sfogo Asia. La Argento si accoda così alle accuse di Jessica Mazzoli, mosse proprio al musicista. Secondo lei, infatti, Morgan avrebbe visto solo due volte la loro figlia.

Asia Argento contro Morgan: rivela tutto quello che si cela dietro il loro rapporto

Un lungo sfogo quello di Asia Argento contro Morgan. Il cantante è stato ospite della d’Urso a Live-Non è la d’Urso. Ieri sera si è difeso contro tutte le accuse mosse, anche quelle dell’ex compagna Jessica Mazzoli. Le azioni legali mosse da Asia nei confronti di Morgan sono state tante. È su una però che l’attrice si sofferma raccontando la sua versione dei fatti, parliamo dell’ormai famoso pignoramento della casa. “Umanamente mi dispiace per Marco, ma la casa non gliel’ho tolta io, l’ha perso lui quando ha deciso di ignorare totalmente i suoi doveri nei confronti di nostra figlia“, ha specificato la Argento. “Dalla d’Urso ha detto una serie incredibile di bugie e di calunnie di una cattiveria inaudita: su di me e Weinstein, sulla sincerità delle mie lacrime della settimana prima e soprattutto su nostra figlia“, ha continuato la figlia del regista Dario Argento.

Asia e Morgan: la guerra oltre il programma della d’Urso

Due ospiti davvero importanti quelli che Barbara d’Urso ha voluto nella sua trasmissione. Si è parlato lungamente del rapporto che Asia Argento aveva con il produttore Weinstein. Ma è Anna-Lou il tema centrale della sua lettera: “Mi dispiace perché nonostante tutto, nonostante non abbia contribuito in alcun modo a crescere Anna-Lou, non ho mai rinunciato all’idea di mantenere un rapporto civile con Marco per il bene di nostra figlia“, ha concluso la Argento.