Barbara d’Urso sulla presunta bestemmia di Morgan: tutta la verità

Barbara d’Urso fa chiarezza sulla presunta bestemmia di Morgan: la verità a Pomeriggio Cinque

Da ieri sera non si parla d’altro che della presunta bestemmia di Morgan a Live – Non è la d’Urso. Ma qual è la verità? Il cantante ha o non ha bestemmiato? E, qualora lo avesse fatto, Barbara lo ha veramente sentito e, come le male lingue hanno insinuato nelle ultime ore, ha fatto finta di niente? Ebbene, oggi, a mettere a tacere la polemica c’ha pensato la d’Urso in persona a Pomeriggio Cinque. La conduttrice, prima di salutare i suoi telespettatori e di chiudere la trasmissione, ha specificato di non essersi accorta di nulla ieri sera durante la diretta. Della cosa, di fatto, ne è venuta a conoscenza stamattina, passando in rassegna le pagine dei giornali e dei siti che hanno riportato la notizia.

Barbara d’Urso dice la sua sulla presunta bestemmia di Morgan: “Sono andata a vedere il pezzo…”

Barbara d’Urso, a Pomeriggio Cinque, ha voluto rispondere oggi a tutte quelle persone che, in queste ore, hanno dubitato della sua buona fede. Sulla presunta bestemmia di Morgan a Live – Non è la d’Urso, allora, la conduttrice ha detto: “C’è chi ama montare polveroni contro di me, io osservo tutto e sono andata a vedere il pezzo per vedere se io avessi sbagliato, quando Morgan ha detto una bestemmia, se l’ha detta, e perché io non l’ho fermata”, ha dichiarato la conduttrice prima di mandare in onda il video incriminato.

Morgan ha bestemmiato a Live – non è la d’Urso? A Pomeriggio Cinque tutta la verità

Barbara d’Urso, in fine, in merito a quanto detto da Morgan a Live – Non è la d’Urso, ha chiarito: “Come avete visto, lui aveva le mani davanti e ha detto una cosa tra se e sé. A me sembra porco giuda ma non ha importanza, ha importanza che qualunque cosa sia stata era tra se e sè ed era impossibile per me accorgermene. Questo non per giustificarmi, ma io sono coerente e sono molto credente, quindi semmai fosse stata una bestemmia e semmai io l’avessi sentita immediatamente avrei ripreso Morgan”.