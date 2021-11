Morgan e Roberta Bruzzone, volano gli stracci dopo Ballando: è scontro

Morgan, al secolo Marco Castoldi, accende l’ennesima polemica. Stavolta a finire sotto l’attacco del cantautore è la criminologa nonché volto fisso di Ballando con le Stelle Roberta Bruzzone. Sabato 27 novembre 2021, prima di esibirsi nello show di Milly Carlucci, il musicista si è avventurato in un monologo relativo al ghosting. Vale a dire quel comportamento di chi decide di interrompere bruscamente una relazione sentimentale e di scomparire dalla vita del partner, rendendosi irreperibile. Così Morgan a Ballando con le Stelle:

“Dobbiamo capire il dolore di quando una persona viene lasciata. Quando veniva a mancare una persona ero il nulla. Oggi il ghosting vuol dire che non esistono parole e sguardi, che si fanno i blocchi e che si impedisce alla persona di esprimere la parola. Le ripercussioni sono danni fisici. Il ghosting fa mancare il fiato perché non puoi più parlare con quella persona, è una goccia che ti scava. Quando si dice ti amo, anche se non lo si prova più, non bisogna dimenticare quello che si è provato, non bisogna buttare tutto nella pattumiera, l’uso di questo amore è avere rispetto della persona a cui si è detto ti amo”.

Morgan e le accuse di stalking

Da sottolineare che a Morgan l’argomento sta molto a cuore in quanto ritiene di averlo vissuto sulla sua pelle. I fatti risalgono al periodo tra aprile e dicembre 2020. Il cantante ha vissuto un relazione con una collega 32enne (non rivelata l’identità), la quale, finita la love story, ha tagliato tutti i ponti con Castoldi.

Quest’ultimo, nel marzo 2021 è stato rinviato a giudizio con l’accusa di stalking e diffamazione nei confronti della donna che lo ha denunciato. La 32enne sostiene che l’ex Bluvertigo l’ha subissata di chiamate e messaggi, continuando a provare a mettersi in contatto con lei. Non solo: Castoldi l’avrebbe anche minacciata di diffondere un loro video personale e la avrebbe diffamata attraverso insinuazioni volgari, esternate nella chat di un gruppo WhatsApp.

Alla luce di tale scenario, Roberta Bruzzone, dopo le parole sul ghosting pronunciate da Morgan a Ballando, è intervenuta sulla questione via social. “La sofferenza per essere stati lasciati non legittima la persecuzione di chi ha deciso di non voler avere più nulla a che fare con voi. Ci sono ottimi professionisti per non diventare stalker o peggio”. Così la criminologa che ha provocato una reazione fiume di Morgan che l’ha attaccata su Instagram, attraverso un post fiume.

Morgan e Roberta Bruzzone, è scontro sui social

Morgan, nel suo lungo intervento social, sottolinea che per la prima volta si è parlato di ghosting in una prima serata Rai. Dopodiché ringrazia la Bruzzone per non aver alimentato la polemica in diretta. Un poco di ‘carota’ prima dell’arrivo del ‘bastone’. Infatti Castoldi passa a menare fendenti affilati sulla criminologa.

“Una criminologa dovrebbe sapere che” il ghosting “riguarda soprattutto i più giovani ed è alle radici delle loro sofferenze, del loro mal di vivere”, scrive Morgan, invitando coloro che si approcciano al tema ad avere “sensibilità culturale e sociale”, così da non “incasinare un terreno dagli allarmanti e numerosi aspetti critici”.

A questo punto Castoldi picchia ancor più duro sulla Bruzzone: “Invito a non impostare una discussione all’attacco, con post che animano litigi e contrapposizioni. Io sabato ho proposto con delicatezza, poeticità, umiltà e commozione un passaggio televisivo culturalmente utile. Le consiglio di riflettere responsabilmente e, per non rischiare di generare una inutile rissa tv, di approfondire l’argomento, se non le è familiare.”

Morgan arriva a dire che il ragionamento della Bruzzone “è errato”. “Qui nessuno giustifica lo stalking, ma ne indaga l’origine per evitarlo, prevenirlo”, la chiosa del cantante. Resta da capire se la Bruzzone porterà avanti il dibattito e, nel qual caso, dove: a Ballando o sui social?