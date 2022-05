Morgan e l’ex Jessica Mazzoli: pace fatta! “Speriamo che duri…”

Morgan e Jessica Mazzoli hanno fatto pace. Dopo anni di accuse, insulti e frecciatine i due ex fidanzati hanno trovato un modo per andare d’accordo. Soprattutto per la piccola Lara, la figlia in comune nata nel 2012. A dare l’annuncio è stata l’ex concorrente di X Factor: durante un ask su Instagram ha rivelato che è tornato il sereno con l’ex compagno, con il quale oggi c’è solo un legame di stima e affetto.

“Io e Morgan? Attualmente siamo in buoni rapporti…sperando che duri”, ha spiegato Jessica Mazzoli sui social network. In risposta ai fan l’artista sarda ha poi confidato il motivo per il quale ha perso la testa per Marco Castoldi oltre dieci anni fa: “Ciò che mi fece innamorare di lui fu l’amore sincero che provava nei miei confronti”.

Una relazione importante e travolgente, nata dietro le quinte di X Factor. A poche settimane dal primo incontro nel talent show, all’epoca ancora in onda su Rai Due, Morgan e Jessica Mazzoli erano già una famiglia. In seguito al parto, però, la magia tra i due si è spezzata e hanno preso strade diverse.

Per anni l’ex concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso ha definito l’ex leader dei Bluvertigo un padre assente, che non versava neppure un centesimo per la figlia Laura, che è cresciuta in una situazione poco piacevole. Col tempo, per fortuna, qualcosa è cambiata e oggi la famiglia si è in qualche modo riunita.

L’incontro a Ballando con le Stelle

I primi segnali di distensione ci sono stati lo scorso autunno, durante la partecipazione a Ballando con le Stelle. Un percorso artistico e introspettivo per Morgan, che ha capito ancora di più l’importanza di certi valori. In una delle ultime puntate del programma di Milly Carlucci il musicista ha avuto il piacere di fare un’esibizione con Lara, che non vedeva da due anni.

La bambina è una grande fan del suo papà e anche lei ha una spiccata passione per il mondo dello spettacolo. Proprio a Ballando con le Stelle la figlia di Jessica Mazzoli ha confessato che le piacerebbe molto diventare una ballerina affermata. A tal proposito Milly Carlucci ha promesso alla piccola la possibilità di sostenere un provino importante per l’Accademia Teatro Alla Scala, tra le più prestigiose e autorevoli al mondo.

Oltre a Lara Morgan è padre pure di Anna Lou, avuta venti anni fa dall’attrice Asia Argento, e Maria Eco, nata nel 2020 dalla relazione con l’attuale fidanzata Alessandra Cataldo. Morgan ha ammesso di avere la fortuna di vivere con la sua terzogenita e di avere un rapporto decisamente più facile rispetto alle prime due eredi.