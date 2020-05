Morgan e Jessica, parla Biagio D’Anelli. Retroscena pesanti: “Lui fa pena”

Morgan e Jessica, parla Biagio D’Anelli: “Io e la Mazzoli siamo stati insieme, Castoldi la corteggiava mentre la sua compagna aspettava un figlio”. Confessioni spigolose a Pomeriggio 5

Puntata movimentata quella di Pomeriggio 5, in onda il 26 maggio 2020. Biagio D’Anelli si è scagliato contro Morgan, rivelando degli aneddoti e dei retroscena spinosi. Biagio ha raccontato di aver avuto una felice love story con Jessica Mazzoli (ex di Marco Castoldi, con cui ha avuto la figlia Lara) l’estate scorsa. E in quel periodo avrebbe notato un atteggiamento alquanto bizzarro del cantante. Barbara d’Urso, nell’ascoltare la versione di Biagio, ha invitato l’opinionista a prendersi la responsabilità di quanto dichiarato. “Me la prendo perché questa è la verità”, ha risposto senza batte ciglio D’Anelli.

Biagio D’Anelli senza freni: le chiamate tra Jessica e Morgan

“L’estate scorsa io e Jessica abbiamo iniziato a frequentarci, che poi era un fidanzamento. Lei è venuta da me e abbiamo passato una bellissima estate”, ha spiegato Biagio che ha aggiunto: “Ora, però, bisogna dire le cose come stanno e la verità: Morgan aveva questa gelosia, gli dava fastidio del mio fidanzamento con lei. Ogni tanto mi è capitato di origliare le sue telefonate. E diceva: ‘Hai l’avvocato Biagio, te ne stai da quel Biagio…’ Io non ho mai avuto il piacere di conoscerlo e non ho mai capito perché aveva questo odio, questo egoismo, come se fosse di sua proprietà Jessica”. “Ma la cosa che mi ha fatto davvero pena – ha proseguito – è il fatto che io sapevo, prima ancora che uscisse a livello giornalistico, che aveva una ragazza ed era incinta, al secondo mese…”

Biagio D’Anelli: “Morgan corteggiava Jessica anche quando ha saputo che la sua ragazza era incinta”

“Questa povera ragazza sapeva che Morgan stava ri-corteggiando, mandandole canzoni, Jessica? Che tra l’altro era fidanzata con me? Questa cosa mi ha fatto innervosire. – ha narrato sempre D’Anelli -. Per amore di Lara, non volevo fare uscire articoli ‘lui, lei, l’altra’, rovinando l’immagine del padre. Ho sempre evitato di dire queste cose perché c’è una bimba”. Infine la chiosa: “Mi dava fastidio che alle due di notte dedicava canzoni d’amore a Jessica, dicendole ‘Lascia Biagio’. Ora lo ho detto. Ecco!”.