Morgan: “Qualcuno vuole farmi del male”, poi Celentano lo commuove

Morgan a Domenica In: Mara Venier torna a parlare di Bugo, Adriano Celentano riporta il sorriso

Ospite, attraverso un video collegamento, oggi a Domenica In Morgan si fa intervistare da Mara Venier. Ovviamente la conduttrice non può non ricordare il momento in cui il cantante ha sorpreso tutti al Festival di Sanremo 2019. Pertanto, si torna a parlare di Bugo, per qualche minuto. Il musicista sente di aver semplicemente utilizzato un mezzo di comunicazione per confessare ciò che realmente pensava. Mara spera, invece, che la situazione con Bugo, tra avvocati e denunce, possa presto risolversi. Nel frattempo, dopo aver ricevuto un messaggio, Morgan rivela alla conduttrice che c’è sempre qualcuno che cerca di fargli del male, a causa della sua sincerità. Di fronte a questa dichiarazione, la Venier ovviamente resta senza parole. A far tornare il sorriso a Mara e allo stesso Morgan ci pensa Adriano Celentano, che invia un messaggio alla trasmissione dedicato al collega.

Morgan, Mara Venier a Domenica In: “Qualcuno vuole farti del male?” Celentano poi commuove tutti

Mara invita Morgan come ospite nella sua trasmissione, quando ovviamente sarà possibile. “Sarebbe bellissimo, se sono vivo. Può darsi che io non sia disponibile diciamo”, risponde l’artista alla conduttrice. “Sì, sì. Ovvio, con tutta la mia sincerità. Non bisogna essere sinceri, infatti io sono tanto sfortunato quanto fortunato”, dichiara Morgan quando la Venier gli chiede se c’è qualcuno che voglia fargli del male. Dopo questo momento, Mara fa sapere al cantante che c’è una ‘sorpresona’ per lui da parte di Celentano! In particolare, Adriano fa montare un videoclip che mostra il momento in cui Morgan ha cantato insieme a lui sul palco per il programma Adrian. Non solo, Celentano ci tiene a mandare in onda a Domenica In l’esibizione del collega sulle note della sua canzone ‘Conto su di te’, dedicata al padre. Il video messaggio di Celentano porta Morgan a non riuscire a trattenere la commozione. Non solo, anche Mara ammette di essersi commossa!

Morgan riceve una gradita sorpresa da Adriano Celentano: anche Mara Venier commossa

“Un genio, una persona vera, proprio un maestro”, dichiara Morgan, ringraziando Celentano. Anche la conduttrice ci tiene a dire la sua: “Grazie Adriano, ha davvero toccato il cuore”. A fine filmato, Adriano scrive: “Un consiglio internazionale, a tutti i bar e i ristoranti: usare solo tavoli quadrati non inferiori a una lunghezza di metri 2 per lato. Ogni lato sarà occupato da una sola persona”. Un momento emozionante per la conduttrice e per Morgan, che appare commosso. Intanto, il cantante ora si gode i primi giorni di vita della sua terza figlia, Maria Eco.