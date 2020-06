Morgan crolla e piange, tornate le dipendenze: “Accendete le telecamere”

Morgan crolla e scoppia a piangere. Le dipendenze sono tornate: “Accendete le telecamere, così non inganno il pubblico”

Morgan è ripiombato in un periodo buio. Lui stesso lo ha ammesso di recente. Lo ha riconfermato alla rivista Oggi con cui è tornato a parlare delle sue dipendenze. Dipendenze che, racconta, erano quasi state messe al bando dalla sua vita. Tuttavia, una serie di situazioni negative verificatesi durante la quarantena lo hanno fatto ricascare. Così, Marco Castoldi sta cercando di riemergere. E per farlo fa appello alle telecamere. Motivo? Gli servirebbero da stimolo e soprattutto darebbero una prova tangibile ai suoi detrattori. Nel frattempo il cantante, che definisce il momento che sta trascorrendo “un po’ allucinante”, non si ferma dal punto di vista professionale. A breve arriverà nelle librerie il suo primo libro, ‘Essere Morgan. La casa gialla’, edito da La Nave di Teseo.

Morgan: “Ho bisogno di una motivazione”

Periodo “strano e un po’ allucinante” spiega Morgan al magazine Oggi, al quale dice di aver bisogno di una “cura disintossicante”. E nell’intraprendere tale percorso vorrebbe le telecamere addosso. “In modo tale che potesse essere vista da tutti; così i miei detrattori non avrebbero più niente da dire. Basta”, la chiosa del cantante. Ma perché è ripiombato in un simile vortice? Castoldi afferma che fin che è stato al fianco dell’ex fidanzata Angelica tutto è andato bene. “L’unica che era riuscita a convincermi… Mi ha lasciato come un cane, e io sono ricaduto. Questa è la verità”, spiega aggiungendo che finché la relazione viaggiava ce la stava facendo con l’aiuto dei medici. Ora tutto è cambiato, essendo venuto a mancare il suo “riferimento spirituale”. La soluzione? “Perciò dico: accendiamo le telecamere. Ho bisogno di una motivazione, così non posso ingannare il pubblico. Vorrei documentare passo per passo che sto uscendo dalla dipendenza, già da adesso… Ci vuole forza, lo so. Ma io sono come Cristo, ho una forza pazzesca”.

Morgan: le dichiarazioni sulla madre di Maria Eco e il pianto

Castoldi ha parlato anche dell’altra sua ex, Alessandra, che circa due mesi e mezzo fa lo ha reso padre per la terza volta, dando alla luce Maria Eco. Per lei ci sono parole al miele. L’artista racconta che la donna gli ha voluto molto bene e gliene vuole tutt’ora, aggiungendo che ha sopportato tanto di lui. E ancora sopporta. Inoltre la dipinge come una “madre encomiabile”. Tuttavia l’amore è svanito: “Io vedevo la storia con lei giunta a un suo epilogo. Bello, certo, perché avere un figlio è un magnifico regalo. È stupendo, e le ho detto grazie per tutti gli anni che ha dedicato alla mia vita…”. Ed è alla fine di questo passaggio che Morgan crolla, lasciandosi andare al pianto.