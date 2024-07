Morgan contro la ‘cattiveria’ di De Filippi e altri: lista delirante, video

Morgan, all’anagrafe Marco Castoldi, nella bufera per la denuncia dell’ex compagna Angelica Schiatti. Il cantautore, dopo che il caso è deflagrato a livello mediatico, ha iniziato a difendersi come già fatto in passato. Il succo del suo discorso è semplice ed è sempre la stessa minestra: lui non è il carnefice bensì la vittima, alcune persone gli vogliono male e non capiscono il suo lato artistico e sensibile, lui è buono e gentile con il genere umano e non si merita critiche, tratta bene le donne ed è dolce, etc etc. E tutti coloro che osano criticarlo e smarcarsi da lui? Tutti “cattivi”.

Per sostenerlo ha pure scritto rapidamente una canzone pubblicata su Instagram domenica 14 luglio e intitolata appunto “I cattivi”. Nel brano, dimenticabile, ha inserito una serie di personaggi famosi con i quali in un modo o nell’altro ha avuto attriti nel corso degli anni. Naturalmente ha pensato anche di introdurlo con un commento, uno dei suoi soliti pensieri ‘periferici’ e nebulosi, dichiarando (altra dinamica da disco rotto) che lui è il buono, l’artista, mentre i colleghi che in questi giorni hanno espresso solidarietà ad Angeli Schiatti sono “pecoroni, mentecatti e manipolatori”.

Ma con chi se l’è presa di preciso il signor Castoldi? Nel video di questa sua nuova perla, “I cattivi”, ecco che si vedono coloro con cui ce l’ha l’ex frontman dei Bluvertigo. Ovviamente figurano Angelica Schiatti, il suo fidanzato Calcutta e Selvaggia Lucarelli. E altrettanto ovviamente c’è pure Bugo. “Cattivi” sono pure il giornalista Andrea Scanzi, Gianni Morandi, Amadeus, Marco Mengoni, Fedez, Elio, Ermal Meta, Fabio Fazio, Emma Marrone e Manuel Agnelli. Dulcis in fundo, Maria De Filippi.

La conduttrice pavese arruolò Morgan come coach di Amici quasi una decina di anni fa. Fu uno dei suoi rari errori televisivi. Lei stessa parlò di sbaglio quando lo cacciò nel bel mezzo della stagione, spiegando che credeva che con i giovani talenti si rendesse maggiormente disponibile. “Queen Mary”, che è persona non amante delle polemiche, non ha più parlato di Castoldi dopo averlo allontanato. Evidentemente, però, il cantante ha ancora il dente avvelenato. E dunque ha voluto inserire pure Maria nella lista dei “cattivoni”. Di seguito il post e la ‘perla’ (è ironico chiaramente) divulgata dal musicista. A onor del vero più che perla pare un qualcosa di delirante: