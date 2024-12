Morgan ‘combattente’ censurato. Cosa fa dopo il caso Tony Effe

Da giorni la questione su Tony Effe sta facendo molto discutere. Il giovane cantante era stata chiamato ad esibirsi al concerto di Capodanno a Roma per poi essere rifiutato. L’artista, tuttavia, non si è perso d’animo ed ha immediatamente trovato la soluzione: canterà al Palaeur per i suoi fan.

Intanto, molti colleghi non hanno perso occasione di dire la loro al riguardo e tra questi vi è Morgan che continua a lanciare frecciatine, una proprio qualche minuto fa sui social. Ecco cosa ha riferito poco fa.

Morgan e la frecciata social

Qualche giorno fa Morgan ha voluto trattare l’argomento della settimana: la cacciata di Tony Effe dal concerto di Capodanno. In particolare, però, l’artista ha fatto riferimento al fatto che sulla censura dei brani del giovane cantante se ne sono dette tante, mentre, sulle vicende che lo hanno coinvolto nel corso degli anni, nessuno ne ha mai parlato a lungo.

E la sua polemica sta continuando ancora visto che ha condiviso sui social una storia su tale questione, soffermando l’attenzione sulla libertà di espressione.

“Io sono un libertario e per inneggiare alla libertà di espressione bisogna sapersi esprimere. La libertà per cui io combatto eroicamente è espressione non è libertà di regressione, non è libertà di distruzione”.

Quante volte è stato censurato Morgan

Ai microfoni di Adnkronos, Morgan ha riferito quante volte è stato censurato. “Beh, con me è stato fatto già molte volte: sin dal 2010 quando sono stato cancellato da Sanremo. Poi sono stato espulso dalla Rai, poi sono stato cancellato da X-Factor e in ultimo quest’estate mi sono stati tolti tutti i concerti, i contratti che avevo. – ha affermato – E non sono pubblicato dalla casa discografica che mi ha strappato il contratto senza alcuna ragione vera. E nessuno ha mosso un dito”.

A Sanremo con Bugo

Qualcuno ricorderà senz’altro la scena avvenuta a Sanremo quando vi ha partecipato con Bugo. Senza dubbio si è trattato di uno dei momenti più tragicomici della kermesse e della carriera di entrambi gli artisti. Morgan che, durante l’esibizione all’Ariston, inizia a cantare un testo diverso rispetto a quello presentato con il collega intitolato Sincero. La canzone è diventata un vero e proprio dissing nei confronti di Bugo, che in quell’occasione ha abbandonato il palco prima di iniziare la sua parte dell’esibizione. Oggi tutto sembra essersi risolto, anzi, quando Morgan ha saputo del ritiro di scena dell’artista, ha tenuto a precisare di essere dispiaciuto.