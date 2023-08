Morgan cacciato dalla tv? Le decisioni di Sky e Rai

La recente sfuriata al Parco Archeologico di Selinunte, in occasione dello spettacolo Battiato – Segnali di vita e arte, aveva condotto Morgan verso una vera e propria bufera social. Nonostante le scuse arrivate la mattina seguente, l’utenza aveva preso di mira il post di X Factor Italia dove si presentava il cantante (previsto in giuria per la prossima edizione del talent), chiedendone il defenestramento. Ebbene, l’ultimo retroscena riportato da TvBlog farebbe luce sul possibile destino di Morgan.

Morgan: il futuro a Sky e in Rai

Pare proprio che il cantante manterrà il suo posto in giuria in vista della prossima edizione di X Factor. Nonostante le proteste dell’utenza, con alcuni che avevano minacciato di disdire l’abbonamento a Sky, Morgan dovrebbe rimanere dov’è, al fianco di Fedez (che non ha risposto a quanto detto dal cantante a Selinunte), Ambra Angiolini e Dargen D’Amico.

Discorso diverso per la Rai, che già nelle scorse settimane ha dovuto fare i conti con il caso Facci. Qui il cantante avrebbe potuto proporre una nuova stagione di Stramorgan, programma andato in onda lo scorso aprile in seconda serata su Rai 2. Pare però che lo show, indipendentemente dal comportamento di Morgan a Selinunte, non fosse stato previsto per l’autunno. Probabilmente non andrà in onda nemmeno nella seconda parte della stagione televisiva.

Rimane da capire, quindi, se Sky sia effettivamente intenzionata a salutare Morgan. I motivi per dirgli addio, d’altronde, ci sono (basti pensare agli insulti omofobi nello sfogo di Selinunte o al fatto che abbia screditato Fedez, altro membro della giuria di X Factor). Se quanto vociferato dovesse avverarsi e Morgan dovesse mantenere il suo posto in giuria, appare difficile, visto quanto precedentemente accaduto via social, che il pubblico (o almeno buona parte) possa condividere questa decisione.

Lo sfogo a Selinunte: cosa era successo

Come accennato sopra, Morgan si era reso protagonista di un duro scontro con il pubblico in occasione dello spettacolo in memoria di Franco Battiato. Qui, in seguito al rumoreggiare del pubblico, il cantante aveva utilizzato termini molto forti e il suo sfogo fece, nell’arco di poche ore, il giro del web. Alcuni vip presero parola per commentare quanto accaduto, come Selvaggia Lucarelli o Giovanni Ciacci (il quale chiese il defenestramento da X Factor). Anche Marracash, chiamato in causa proprio da Morgan nel suo sfogo, rispose a tono al cantante.