Morgan a Vieni da me di Caterina Balivo: le nuove rivelazioni su Bugo e Sanremo 2020

Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me per presentare la sua autobiografia – Essere Morgan. La casa gialla, in uscita dal 20 maggio – Marco Castoldi ha raccontato nuovi retroscena sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020. E la conseguente litigata con l’ex amico Bugo e la squalifica alla kermesse canora, che tanto ha fatto discutere per mesi. Tra le curiosità mai svelate fino ad oggi quella inerenti i fogli della canzone. In particolare i fogli con le strofe cambiate che sono poi finite all’asta per beneficenza. Ebbene, stando a quanto assicurato dall’ex leader dei Bluvertigo, sono stati nascosti da un assistente in un campo di grano per essere poi recuperati in un secondo momento.

I fogli della nuova canzone di Morgan finiti in un campo di grano

“Dietro le quinte ho incontrato Fiorello, che mi ha animatamente chiesto cosa stesse succedendo. Il mio problema era rimuovere i fogli che mi incolpavano del casino combinato. Ma in quel momento sul palco c’erano Amadeus e Fiorello che cercavano Bugo. Un assistente li ha nascosti e li ha buttati in un campo di grano. Li abbiamo recuperati nei giorni successivi e li abbiamo venduti all’asta per beneficenza”, ha confidato Morgan a Vieni da me. L’aneddoto non ha però convinto i telespettatori: su Twitter in molti si sono lamentati del racconto di Marco. “Morgan e la storia dei fogli buttati nel campo di grano (come in una canzone di De André) e recuperati il giorno dopo è una novità dell’ultimo secondo”, ha notato qualcuno. “Un campo di grano a Sanremo? Morgan sta spaziando”, ha sottolineato qualcun altro.

Morgan e Bugo non hanno più fatto pace dopo Sanremo

Ad oggi i rapporti tra Morgan e Bugo restano tesi: i due non sono riusciti a riappacificarsi nonostante le numerose dichiarazioni arrivate a mezzo stampa e televisivo.