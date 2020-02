Morgan, all’asta il foglio del testo di Sanremo contro Bugo: i dettagli

Morgan mette all’asta il foglio con il testo di Sanremo 2020 scritto contro Bugo: promessa mantenuta

Morgan ha mantenuto la promessa: è iniziata l’asta del foglio con il testo di Sanremo 2020! Il cantante lo aveva promesso durante l’ultima puntata di Live Non è la d’Urso e oggi ha annunciato che l’asta è partita. Una promessa è una promessa e prima che qualcuno possa urlare al “business”, Morgan ha subito chiarito che il ricavato andrà in beneficenza. Il testo di Sincero modificato contro Bugo è ormai un pezzo di storia del Festival di Sanremo e non solo: i social sono invasi da meme e vignette, tutti cantano la canzone “sbagliata” più del testo originale. Insomma, Morgan che modifica il testo e Bugo che lascia il palco è costato la squalifica da Sanremo 2020 ma pare sia andata meglio così, visto che, seppure separatamente, entrambi sono esplosi in televisione e nelle classifiche.

“Il foglio originale di Morgan a Sanremo” va all’asta, ricavato in beneficenza: la cifra e i dettagli

Mentre Bugo sta scalando le classifiche, Morgan ha deciso di mettere all’asta il testo modificato di Sincero. Un paio d’ore fa l’annuncio sulla pagina Facebook di Morgan: “Come promesso in diretta a Live #noneladurso, Morgan ha messo all’asta il foglio originale di Sanremo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza”. Per raggiungere l’asta su Ebay dovrete cercare “Il foglio originale di Morgan a Sanremo” e potrete fare la vostra offerta. Alle ore 20 del 19 febbraio l’asta ha raggiunto già un valore di 2640 euro con 153 offerte, ma la cifra è destinata a crescere. Ci sarà tempo fino alle ore 17 di sabato 22 febbraio per accaparrarsi il testo originale di Morgan, che è ben visibile nelle foto allegate all’asta. La spedizione è gratuita. E ancora nella descrizione dell’asta si legge: “Foglio scritto a mano da Morgan con il testo modificato della canzone ‘Sincero’. Cantato da Morgan al Festival di Sanremo 2020. Il foglio è stato mostrato in diretta a ‘Live’ il 16 febbraio 2020”.

Morgan, la canzone contro Bugo cantata a Sanremo

Se avete bisogno di un piccolo ripasso della canzone di Morgan contro Bugo, questa è la strofa cantata a Sanremo:

Le brutte intenzioni, la maleducazione

la tua brutta figura di ieri sera.

La tua ingratitudine, la tua arroganza

fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa

Ma tu sai solo coltivare invidia

ringrazia il cielo sei su questo palco

rispetta chi ti ci ha portato dentro

Ma questo sono io.