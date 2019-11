Morgan da Celentano: prima le lacrime, poi la frecciatina a Gigi D’Alessio

Morgan ospite di Adrian: perché si è commosso e cosa ha detto su Gigi D’Alessio

Morgan è tornato in tv, ospite di una delle ultime puntate di Adrian, lo show di Celentano in onda ogni giovedì sera su Canale 5. Marco Castoldi ha prima duettato con il padrone di casa sulle note della canzone Un bimbo sul leone e poi si è esibito come solista in Conto su di te regalando un momento molto commovente. L’ex leader dei Bluvertigo ha mischiato musica e vita privata, portando a galla un episodio che ha segnato per sempre la sua vita: il suicidio del padre. Un episodio di cui l’artista ha già parlato in passato e che ha voluto ricordare nello studio del Molleggiato. “Mio padre un giorno mi chiama e mi fa sentire una canzone di Celentano, la storia di un padre che dice a un figlio Conto su di te. Questa cosa mi spaventò perché era un messaggio preciso. Non mi ha detto cosa aveva intenzione di fare, ma me l’ha detto con una canzone. Poi è venuto a mancare qualche tempo dopo. Ora la voglio cantare come se la cantassi a mio padre. Non so se ce la farò a cantarla tutta, forse non arrivo al ritornello. Non è solo il fiato, è il cuore”, ha ricordato l’ex di Asia Argento.

Morgan da Adriano Celentano punzecchia Gigi D’Alessio

Dopo l’esibizione Morgan ha scambiato qualche chiacchiera con Adriano Celentano e ha speso tante parole di stima ed elogio per il collega più anziano. In particolare i due si sono soffermati a parlare della Rai e Morgan non ha risparmiato una frecciatina a Gigi D’Alessio, seguita da una fragorosa risata. “Il programma che avresti dovuto fare tu in Rai lo fa Gigi D’Alessio”, ha sottolineato Marco Castoldi riferendosi a 20 anni che siamo italiani, il nuovo show del venerdì sera con il cantautore napoletano in coppia con Vanessa Incontrada.

Ci sono dei precedenti tra Morgan e Gigi D’Alessio

La scorsa primavera Morgan e Gigi D’Alessio hanno lavorato insieme a The Voice, dove entrambi hanno ricoperto il ruolo di giudici. Tra i due non sono mancate accese discussioni e lunghi battibecchi.