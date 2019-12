Moreno Merlo passato: “Ha avuto una lunga relazione con un uomo”. Chi è

By

Moreno Merlo, il retroscena inedito sul suo passato ‘trasgressivo’: “Ha avuto una lunga e discussa relazione con un uomo”. Ecco di chi si tratta

In questi giorni imperversa nei salotti televisivi orchestrati da Barbara d’Urso la diatriba tra Moreno Merlo e Paola Caruso. La favola d’amore è andata in pezzi, lasciando sul pavimento pesanti accuse reciproche e una serie di strascichi piuttosto delicati. Nelle scorse ore, il settimanale Oggi, con una pillola a firma di Alberto Dandolo, ha fatto emergere un gossip alquanto interessante sul passato del giovane. Da quanto si evince, Merlo avrebbe avuto negli scorsi anni una lunga e movimentata relazione con un uomo. Si tratterebbe di un famoso stilista. Dandolo offre altri dettagli della vicenda (tutta da confermare): la love story sarebbe giunta al termine di punto in bianco…

“In pochi sanno che nel passato sentimentale del bel Moreno, c’è già stata un po’ di burrasca. Ha avuto una lunga e discussa frequentazione con un notissimo stilista, interrottasi poi bruscamente e per questioni, si disse, di gelosia. Cosa accadde davvero tra l’ex della Caruso e l’uomo della moda?” Questo lo spiffero sussurrato da Alberto Dandolo su Oggi. Nel frattempo continua a tenere banco la querelle tra il trentenne e l’ex Bona si Avanti un Altro. Nell’ultima puntata di Domenica Live, dopo essere stato attaccato dalla Caruso, Merlo si è difeso, raccontando una versione dei fatti totalmente differente rispetto a quella narrata di Paola, la quale, in tempo reale, ha smentito a sua volta l’ex. Trovare la verità pare un’impresa. Barbara d’Urso ha però promesso che farà tutto il necessario per sviscerare il caso.

Barbara d’Urso continuerà a trattare la vicenda Moreno-Caruso

La conduttrice in forza a Mediaset ha reso noto che la questione Merlo-Caruso troverà ancora spazio nelle sue trasmissioni. Probabile che il nuovo capitolo sarà scritto nella prossima puntata di Domenica Live o nel prossimo appuntamento di Live – Non è la d’Urso.