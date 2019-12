Moreno Merlo replica fiume a Paola Caruso: “L’Ivana Trump di Milano”

Moreno Merlo controreplica fiume a Paola Caruso: “L’Ivana Trump di Milano”. Cosa è accaduto dopo Domenica Live

Non si è fatta attendere la risposta di Moreno Merlo dopo l’intervista di Paola Caruso a Domenica Live. L’ex Bonas di Avanti un Altro è tornata nel salotto di Barbara d’Urso, ieri domenica 8 dicembre, portando un certificato di una visita oculistica che ha sostenuto essere relativo alla colluttazione avuta con Merlo il 29 novembre. La showgirl è tornata anche a ribadire che l’ex compagno avrebbe approfittato della sua disponibilità economica. Ma c’è di più: Paola ha dichiarato che pure la madre dell’ex concorrente di Temptation Island avrebbe sfruttato le sue finanze. Tutte esternazioni oggi commentate da Moreno che le ha respinte in blocco.

“Dal 29 in poi hai sempre fatto storie dove nessuno ha mai visto il tuo occhio nero”

“La tua interpretazione è stata veramente di bassa caratura”, esordisce Moreno su Instagram, pubblicando una serie di Stories e riferendosi all‘intervista di Paola a Domenica Live. “Sul certificato dell’oculista del giorno dopo – spiega – dove dici che tu hai un occhio nero... Bene, il fattaccio è successo il 29 e il certificato risale al 30. Dal 29 in poi hai sempre fatto storie dove nessuno ha mai visto il tuo occhio nero, quindi non si sa”. Merlo aggiunge: “In più, per gli appassionati, consiglio di andare a vedere… il giorno 4 di novembre sei andata da Barbara d’Urso dove hai raccontato di nuovo la storia del padre etc. etc. Ed eri bellissima, profumatissima, cotonatissima, truccatissima… e nessuno ha notato questo occhio nero, questa colluttazione. Quindi è un po’ strano che ti ricordi dopo tre settimane che avevi l’occhio nero.”

“Dovrò tirare fuori le mie di prove che sono più seriose delle tue”

Moreno passa a difendere la madre: “Tiri in mezzo mia madre, facendo credere che eravamo sulle tue spalle, tutti assieme appassionatamente, e che tu probabilmente sei l’Ivana Trump di Milano. A questo punto dovrò tirare fuori le mie di prove che sono più cicciose, corpulente, seriose in modo tale che voglio vedere cosa avrai da rispondere.” Infine un pensiero per Michelino, il figlio della Caruso: “Lungi da me prendere in giro tuo figlio che è un bambino e non c’entra niente con tutto questo che hai creato tu. Ho tirato fuori l’unicorno perché è una favola di fantasia e per rispondere alla tua follia. Fa anche rima, ciao.”