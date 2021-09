Moreno e Barbara Francesca Ovieni: una storia finta? Parla la modella

La ex Temptation Island e il rapper sembrano essere, in barba ai gossip, innamorati più che mai

Barbara Francesca Ovieni e Moreno stanno insieme soltanto per far parlare la stampa e i giornali di gossip? La risposta a questa domanda a quanto pare è un secco no. Dopo essersi presentati sul red carpet del Festival di Venezia 78, qualche giorno fa, i due sono stati intervistati da Fanpage, confermando quanto la loro relazione sia in effetti reale e decisamente solida.

Sono stati in molti, in effetti, ad aver puntato il dito contro la modella e il rapper. Di fronte agli occhi e alle macchine fotografiche dei paparazzi alla kermesse veneziana i due si sono scambiati parecchi baci e tenerezze. Un atteggiamento (e in generale, una presenza) che ha fatto storcere il naso a chi non apprezza “il miele” e chiunque non faccia parte del mondo del cinema a Venezia.

Insomma, come avranno reagito Barbara Francesca Ovieni e Moreno a tutto questo clamore mediatico e alle frecciatine degli hater? I due rispondono a questa domanda in occasione di un’intervista esclusiva rilasciata a Fanpage:

È stato tutto magico, dalla gondola al taxi boat, una favola, oltre che un onore. Non ci aspettavamo tutta questa risonanza. E pensare che il red carpet non era nemmeno in programma. È stato un invito dell’ultimo secondo, niente di premeditato. La cosa che ci è venuta più spontanea fare è stata darci un bacio, perché siamo davvero molto vicini in questo momento.

Il Festival di Venezia 78 è stata per i due la prima vera uscita di coppia ufficiale. Moreno e la Ovieni hanno ufficializzato la loro relazione lo scorso agosto, pubblicando su Instagram una foto dove si baciavano teneramente. E a quanto pare, perlomeno per quello che ci ha raccontato lei, è stato proprio sul social che è avvenuto il loro primo contatto:

Io e Moreno ci siamo conosciuti su Instagram lo scorso aprile. Quest’estate volevo uscire con una canzone estiva, come ho fatto lo scorso anno, ma questa volta desideravo un feat rap. Una notte ho sognato Moreno, ho pensato a lui pur senza conoscerlo, ho capito che era quello giusto. Da lì è nata una collaborazione, ci siamo sentiti per telefono, parlavamo tre, quatto ore al giorno. Abbiamo continuati così per due settimane e alla fine ci siamo innamorati. Una sera si è presentato a casa mia con un sacco di regali: è stato di una dolcezza incredibile.

Un amore vero, puro e sincero, contrariamente a quello che possono pensare alcuni. Niente trovate pubblicitarie, insomma, ma un sentimento reale a tal punto che i due, che stanno insieme da 4 mesi, hanno già deciso di andare a convivere.

Non sono mai andata tanto d’accordo con qualcuno. Moreno è molto romantico e abbiamo un sacco di interessi in comune. Io adoro la musica, soprattutto il rap. Mi fa impazzire quando a casa, la sera, parte con il suo free style raccontando la nostra giornata, mi fa ammazzare dal ridere.

In molti si ricorderanno di Barbara Francesca Ovieni come ex tentatrice di Temptation Island. La modella è nata il 24 ottobre 1986 e ha alle spalle anche la conduzione di un programma al fianco di Tommy Vee, Talent su Italia 1. La Ovieni, che ha nel suo curriculum anche Grand Hotel Chiambretti, aveva regalato ai tempi la sua ghirlanda a Fabio Ferrara, fidanzato di Ludovica Valli.