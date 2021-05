Moreno Donadoni oggi: la nuova fidanzata è Debora Savasto

By

Che fine ha fatto l’ex vincitore di Amici? È stato pizzicato in compagnia di un’aitante attrice…

Moreno Donadoni beccato di nuovo dai paparazzi. I fotografi del settimanale Nuovo hanno fotografato il cantante a Milano, in un momento di passione al parco con la nuova fidanzata. La fortunata è Debora Savasto, 26enne attrice siciliana dalle curve mozzafiato apparsa anche nel programma Forum in onda su Canale 5.

Nelle foto pubblicate dalla rivista diretta da Riccardo Signoretti il rapper si lascia andare a effusioni e giochi proibiti con la sua fidanzata sensuale. Prima lei abbraccia da dietro il suo fidanzato, poi lo bacia con passione fino a farlo cadere e a rotolare sull’erba insieme a lui.

In uno scatto si vede Moreno che palpeggia la nuova fidanzata, più che mai preso dalla bella Debora. Al momento non è chiaro da quanto tempo vada avanti la relazione tra Donadoni e la Savasto. I due non hanno ufficializzato neppure la relazione sui social network.

Debora Savasto su Instagram è molto seguita: può contare su oltre 26 mila follower e, come scritto nel suo profilo, oltre a lavorare come modella e attrice è anche attiva come travel blogger.

Che fine ha fatto Moreno Donadoni di Amici

Da tempo Moreno Donadoni è lontano dalle scene. L’ultima apparizione televisiva risale al 2017, quando ha partecipato all’Isola dei Famosi (edizione vinta da Raz Degan con il quale Moreno ha litigato più volte in Honduras, tanto che si è addirittura sfiorata la rissa). L’ultimo album pubblicato è del 2016 mentre l’anno successivo è uscito il singolo Scritto nel cielo.

Nel 2018 Moreno ha collaborato con NH Effe e Jack Out al singolo Oh mamma mia. È probabile che Donadoni abbia deciso di prendersi del tempo prima di tornare sul palcoscenico. Qualche tempo fa aveva annunciato l’arrivo di un nuovo lavoro discografico tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020.

Quasi sicuramente l’emergenza Coronavirus ha bloccato ogni nuova uscita e l’inedito progetto di Moreno Donadoni è stato slittato a data da destinarsi. La vittoria di Amici è del 2013: Moreno è stato il primo rapper a trionfare nel talent show di Maria De Filippi.