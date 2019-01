Moreno Donadoni: nuovo lavoro in tv, nuovo album e frecciatina a Raz Degan

News Moreno Donadoni: il lavoro a Sportitalia, le nuove canzoni e il ricordo dell’Isola dei Famosi

Nuovi progetti televisivi e musicali per Moreno Donadoni. Il rapper lanciato da Amici è entrato a far parte della famiglia di Sportitalia, come annunciato dal diretto interessato in un’intervista concessa alla rivista Vero. Moreno, che oggi ha 29 anni, ha il ruolo di opinionista e esperto sportivo. Del resto il calcio è sempre stata una grande passione e la musica non è da meno. L’artista è al lavoro sul nuovo album, che dovrebbe uscire entro la fine del 2019. Del nuovo progetto discografico farà parte un brano con il collega napoletano Valerio Jovine. “Sto crescendo. Voglio avere la spensieratezza di potermi approcciare alla musica senza dover per forza far parte di un genere. Voglio avere la libertà di potermi rivolgere a tutti e non solo ad una determinata fascia d’età”, ha dichiarato Moreno.

Moreno Donadoni torna a parlare di Raz Degan

Proiettato verso il futuro, Moreno Donadoni non dimentica però il passato. E soprattutto l’esperienza all’Isola dei Famosi vissuta nel 2017. “Sono tornato con 9 chili in meno e con la convinzione di dover apprezzare di più le piccole cose che ti offre la vita quotidiana. Il Festival di Sanremo lo puoi fare anche più di una volta nella vita, di Isola invece no: ne basta una. Non potrei mai sopportare un altro Raz Degan“, ha assicurato l’ex naufrago.

Moreno e Raz: rissa sfiorata all’Isola dei Famosi

In Honduras non è nato un bel rapporto tra Moreno e l’attore israeliano. I due hanno litigato in più di un’occasione e in una si è addirittura sfiorata la rissa.